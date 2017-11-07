في تصريحات مبطنة حذر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، النظام السعودي من الاتكال على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الاستسلام لـ”ترامب” ووعوده هو اعتراف ضمني بالعجز والخوف.. حسب وصفه.

وفي تغريدة لـ “خاشقجي” يبدو أنها جاءت تعليقا على تغريدة “ترامب” التي أيد فيها قرارات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان باعتقال عدد كبير من الأمراء والمسؤولين في الدولة، قال الكاتب السعودي:”الانبهار الهائل بترامب والاتكال عليه والضيق من نقده والتحذير من الاستسلام له ولوعوده اعتراف ضمني بالعجز والخوف… القوة في ذاتكم لا عند غيركم.”

الانبهار الهائل بترامب والاتكال عليه والضيق من نقده والتحذير من الاستسلام له ولوعوده اعتراف ضمني بالعجز والخوف… القوة في ذاتكم لا عند غيركم. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 7, 2017

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة لعلمه المسبق وتدخله فيما يحدث بالسعودية،إن لديه “ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وذلك في أول تعليق له على حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الأخير وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال “ترامب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” “لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “بعض أولئك الذين يعاملونهم بصرامة كانوا ‘حلبوا” بلدهم لسنوات”.

كما نلفت الانتباه إلى أن الأمن السعودي منع «آلاء محمود نصيف»، زوجة الكاتب والإعلامي السعودي «جمال خاشقجي» من السفر إليه في الولايات المتحدة، وأجبرها على طلب الطلاق منه.

وأوضحت المصادر لموقع «الخليج الجديد» أنه عندما توجهت زوجة «خاشقجي»، إلى المطار للسفر إليه في الولايات المتحدة، منعتها سلطات المطار من السفر، ولم تكتف بهذا بل اصطحبتها لمقر الأمن وهناك أجبروها على طلب الطلاق منه.