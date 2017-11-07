كشفت تسريبات إعلامية عن أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, أصدر تعليمات بتجميد أموال عدد من الشيوخ ورجال أعمال بارزين في الإمارات.

ووفق المغرد “جو سلامة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, فإن التعليمات التي أصدرها ابن زايد شملت تجميد أموال كلاً من الشيخ نهيان بن مبارك ووكيل شركة المرسيدس (أنور قرقاش) ورجل الاعمال البارز خلف الحبتور الملقب بملك الخمور وماجد الفطيم رجل الاعمال الاماراتي البارز وصاحب مجموعة ماجد الفطيم. #الملك_يحارب_الفساد

تم اصدار اوامر من بن زايد بتجميد اموال كل من الشيخ نهيان بن مبارك

ووكيل شركة المرسيدس ( قرقاش) الحبتور والفطيم #الملك_يحارب_الفساد — جو السلامه (@qatriiii) November 7, 2017

وتأتي خطوة ابن زايد تزامنا مع خطوة مماثلة أطلقها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان السبت الماضية طالت عشرات الأمراء والوزراء ورجال الاعمال بالسعودية تحت ذريعة مكافحة الفساد, كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال وعدد من كبار رجال اعمال السعودية.

وعلى خلفية إصدار الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، مساء أول أمس السبت، أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا ​الفساد​ واتخاذ ما يلزم اتجاه المتورطين، وبعد توقيف 18 من الأمراء والوزراء السعوديين، أُثيرت شكوك حول تحوّل فندق “الريتز كارلتون” العالمي، الّذي يقع على طريق مكة- ​الرياض​، إلى سجن للأمراء.

ففندق “الرتز كارلتون”، قام بعملية إخلاء من النزلاء بدأت من الساعة 11 ظهر السبت، أي قبل صدور الأوامر الملكية بعشر ساعات، وقبل موجة الإعتقالات، ما أثار الشكوك.