كشفت تسريبات إعلامية عن أن ولي عهد محمد بن زايد, أصدر تعليمات بتجميد أموال عدد من الشيوخ ورجال أعمال بارزين في الإمارات.

 

ووفق المغرد “جو سلامة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, فإن التعليمات التي أصدرها ابن زايد شملت تجميد أموال كلاً من الشيخ ووكيل شركة المرسيدس ()  ورجل الاعمال البارز الملقب بملك الخمور وماجد الفطيم رجل الاعمال الاماراتي البارز وصاحب مجموعة ماجد الفطيم. #الملك_يحارب_الفساد

 

وتأتي خطوة ابن زايد تزامنا مع خطوة مماثلة أطلقها ولي عهد السبت الماضية طالت عشرات الأمراء والوزراء ورجال الاعمال بالسعودية تحت ذريعة مكافحة الفساد, كان من بينهم الأمير وعدد من كبار رجال اعمال السعودية.

 

وعلى خلفية إصدار الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، مساء أول أمس السبت، أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا ​الفساد​ واتخاذ ما يلزم اتجاه المتورطين، وبعد توقيف 18 من الأمراء والوزراء السعوديين، أُثيرت شكوك حول تحوّل فندق “الريتز كارلتون” العالمي، الّذي يقع على طريق مكة- ​​، إلى سجن للأمراء.

 

ففندق “الرتز كارلتون”، قام بعملية إخلاء من النزلاء بدأت من الساعة 11 ظهر السبت، أي قبل صدور الأوامر الملكية بعشر ساعات، وقبل موجة الإعتقالات، ما أثار الشكوك.

 