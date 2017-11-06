أثار آداء طالبتين عُمانيتيْن رقصةَ الداب المعروفة، تعبيراً عن فرحتهما، خلال حفل تخريج جامعة السلطان قابوس، جدلًا في السلطنة.
ورأى البعض تصرف الفتاتين، إساءة وإهانة للعلم وسلوكًا دخيلًا على المجتمع، ومنهم من رأى أنه حرية شخصية، ومن حق الطالبتين التعبير عن فرحتهما بطريقتهما الخاصة.
#فرحة_تخرج٢٠١٧ 😍😍
مقهوووورررررين من الملكات 😌😂 pic.twitter.com/FZ6zRUaKdU
— مِنّه (@Menna_egypt) November 5, 2017
حركات جديدة 😅😅
الله يسعدكم ويسعد #عمان بكم 🇴🇲#فرحه_تخرج2017#فرحه_تخرج٢٠١٧#نوفمبر_المجيد_بعيون_عمانيه47 pic.twitter.com/lESnqLKhtE
— abdulhameed alrashdi (@ahameedAlrashdi) November 5, 2017
وكانت جامعة السلطان قابوس في عُمان، أمس الأحد، قد احتفلت بتخريج الدفعة الـ28 من طلبتها ،البالغ عددهم 3227 خريجًا وخريجة.
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