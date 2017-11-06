أثار آداء طالبتين عُمانيتيْن رقصةَ الداب المعروفة، تعبيراً عن فرحتهما، خلال حفل تخريج جامعة السلطان قابوس، جدلًا في السلطنة.

ورأى البعض تصرف الفتاتين، إساءة وإهانة للعلم وسلوكًا دخيلًا على المجتمع، ومنهم من رأى أنه حرية شخصية، ومن حق الطالبتين التعبير عن فرحتهما بطريقتهما الخاصة.

وكانت جامعة السلطان قابوس في عُمان، أمس الأحد، قد احتفلت بتخريج الدفعة الـ28 من طلبتها ،البالغ عددهم 3227 خريجًا وخريجة.