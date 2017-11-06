دعا الداعية السعودي المثير للجدل احمد بن سعد القرني‏, السلطات السعودية إلى عزل أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري ويمني في مخيمات للاجئين بالسعودية كما جرى مع العراقيين تماما.

وفي تغريدة رصدتها “وطن” للداعية المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, جاء فيها ” عزل اكثر من سته ملايين لاجئ #سوري و #يمني في مخيمات كالعراقيين، دخولهم السوق السعودي أدى الى #التضخم وزيادة #البطالة “!

#خطأ نتحمله،وهو عدم عزل اكثر من سته ملايين لاجئ #سوري و #يمني في مخيمات كالعراقيين،دخولهم السوق السعودي أدى الى #التضخم وزيادة #البطالة.! — احمد بن سعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) November 6, 2017

وأضاف في تغريدته قائلاً ” هذا خطأ نتحمله”, الامر الذي دفع النشطاء إلى مهاجمته على مقترحه.

ودافع الداعية السعودي عن مقترحه بشكل مستميت قائلاً ” شاهدوا العراقيين عندما عزلناهم في مخيمات للاجئين عادوا إلى وطنهم عندما انتهت الحرب”.

طبعا . انظري الى العراقيين عندما عزلناهم في مخيمات ، عادوا الى بلدهم العراق بعد انتهاء الحرب الا قليلا منهم .. — احمد بن سعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) November 6, 2017

وهاجم المعلق فهد عبد الله الداعية السعودية مستغربا حديثه عن اللاجئين اليمنيين قائلاً له ” اين هم اللاجئين اليمنيين؟لايوجد في بلادك لاجئ يمني واحد كلهم يعملون بعرق جبينهم وينفقون على كفلائهم وإذا كنتم متبطحين لاتعملون فهذه مشكلتكم “.

اين هم اللاجئين اليمنيين؟لايوجد في بلادك لاجئ يمني واحد كلهم يعملون بعرق جبينهم وينفقون على كفلائهم وإذا كنتم متبطحين لاتعملون فهذه مشكلتكم — فهد عبدالله (@dmarimqlm) November 6, 2017

فرد الداعية القرني باستهتار على المغرد قائلاً ” وهذا الذي نَصِيْح منه تعملون في وطني وتأكلون من خيره ونعطيكم محلات تتاجرون فيها ونأخذ منكم الفتات وفوق ذلك تشتمونا فأي جحود اكثر من هذا!؟”.

وهذا الذي نَصِيْح منه

تعملون في وطني

وتأكلون من خيره

ونعطيكم محلات تتاجرون فيها

ونأخذ منكم الفتات

وفوق ذلك تشتمونا

فأي جحود اكثر من هذا!؟ — احمد بن سعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) November 6, 2017

فما كان من المغرد فهد الا ان رد على القرني قائلاً ” لم نشتم أحد ولا ننكر لصاحب فضل فضله أنت لم تفتح لي محل بلاش وانما مقابل عملي وهذا في كل العالم لا يوجد أحد يقول خذ هذا الريال بلا مقابل “.