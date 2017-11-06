في مفاجأة جديدة تثير المزيد من الشكوك حول حادث وفاة الأمير منصور بن مقرن عقب سقوط طائرته أمس، قال “فارس الطرقي” المصور الخاص بالأمير الراحل إنه تم منعه من مرافقة الأمير على الطائرة أثناء رحلته إلى محافظة “البرك”.

وقال “الطرقي” وفقا لما نقلته صحيفة “سبق” السعودية، إنه تواصل في البداية مع المرافق الأمني للأمير، والمسؤول عن تنظيم زياراته، لكي يمكن من التقاط صور أكثر احترافية، ولكي يضمن مرافقة الوفد منذ البداية، ولكنه أخبره بأن الطائرة لا تكفي إلا لسبعة أشخاص.

وتابع أن المرافق الأمني للأمير، وعده بأن يرافق الوفد في رحلة العودة، في حال رغب أحد من أعضائه في البقاء، أو العودة برا.

ومما يثير الشك أن “الطرقي” أكد في حديثه أنه بعد انتهاء زيارة الأمير منصور بن مقرن، لاحظ أن المقاعد السبعة في الطائرة لم تكن شاغرة، ففضل الصمت، وعدم تكرار الطلب على المرافق الأمني، وغادر الموكب باتجاه المطار.

وكان خبر مقتل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن ومسؤولين سعوديين آخرين في حادث تحطم مروحية بمحافظة عسير أمس، الأحد، قد أثار موجة من الجدل والشك حول سبب سقوط الطائرة، وهل كان عرضيا أم متعمدا في ظل الحملة التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء تقول مصادر إنهم من أبرز المعارضين لوصوله للحكم.

السقوط المفاجئ والغامض لطائرة “بن مقرن” ترك العديد من التساؤلات حول كيفية سقوط الطائرة لاسيما أن وزارة الداخلية السعودية لم تشر في بيانها الرسمي إلى السبب الذي أدى لسقوط الطائرة المروحية التي تقل الأمير وعدد من المسؤولين، مكتفية بالقول إن “ابن مقرن” قام بجولة يوم الأحد على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة “أبها”، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية “ريدة”.

وأصدر الديوان الملكي السعودي اليوم الإثنين، بيانا عن مقتل الأمير منصور بن مقرن في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقله هو ومرافقين أمس الأحد.

عكاظ السعودية

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الديوان الملكي في بيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير”.

وأضاف الديوان أن “سيصلى عليه يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

يشار إلى أنه مساء اليوم، غادر جثمان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مطار أبها الإقليمي متوجها إلى العاصمة الرياض.

ورافق جثمان “بن مقرن”، أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.