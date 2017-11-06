سخر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة من لجوء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاستخدام فندق” ريتز كارلتون” مقرا لاحتجاز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الذين تم إيقافهم السبت.

وقال “الدويلة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اذا كانت الانباء عن حجز فندق سبع نجوم لحجز المتهمين بالفساد فنحن لسنا امام قضايا جنائية بل مفاوضات من نوع خاص والله يكتب اللي فيه خير”.

اذا كانت الانباء عن حجز فندق سبع نجوم لحجز المتهمين بالفساد فنحن لسنا امام قضايا جنائية بل مفاوضات من نوع خاص والله يكتب اللي فيه خير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 5, 2017

وكانت حسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد كشفت أن السلطات السعودية أخلت فندق ريتز كارلتون في الرياض لاستخدامه مقرا لاحتجاز الأمراء ورجال الاعمال التي صدرت بحقهم قرارات الإيقاف.

وقال حساب “News Executive” الشهير تغريدة قال فيها:” النزلاء في فندق ريتز كارلتون طلب منهم المغادرة في أقرب فرصة. يبدو أن أعضاء العائلة المالكة الموقوفين قد احتجزوا في الفندق”.

وأرفق الحساب المتابع للأخبار في السعودية في تغريدته صورة لما قال أنها رسالة من الفندق تطلب فيها من النزلاء المغادرة بالسرعة القصوى. حسب ما نشر.

وجاء في الرسالة المرفقة الموجهة من إدارة الفندق للنزلاء: “نظرا لظروف حارجة عن إرادتنا نود احاطتكم بأنه يتعين علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، وعليه يؤسفنا إبلاغكم بأن آخر وقت لتسجيل المغادرة الليلة الساعة 11 مساء، وللأسف لن نتمكن من منح أي طلبات تمديد بسبب الإجراءات الامنية المشددة من الجهات العليا”.

UPDATE: Guests at Ritz-Carlton Hotel in Riyadh were told to leave ASAP. Seems like royal family members arrested are detained at the hotel pic.twitter.com/I782izOKhn — News_Executive (@News_Executive) November 4, 2017

وقالت وسائل إعلام سعودية إن لجنة مكافحة الفساد أمرت بإيقاف 18 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وتزامنت هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط خلفا لعادل فقيه.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا.