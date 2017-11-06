سخر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق من لجوء لاستخدام فندق” ريتز كارلتون” مقرا لاحتجاز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الذين تم إيقافهم السبت.

 

وقال “الدويلة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اذا كانت الانباء عن حجز فندق سبع نجوم لحجز المتهمين بالفساد فنحن لسنا امام قضايا جنائية بل مفاوضات من نوع خاص والله يكتب اللي فيه خير”.

 

وكانت حسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد كشفت أن السلطات أخلت فندق ريتز كارلتون في الرياض لاستخدامه مقرا لاحتجاز الأمراء ورجال الاعمال التي صدرت بحقهم قرارات الإيقاف.

 

وقال حساب “News Executive” الشهير تغريدة قال فيها:” النزلاء في فندق ريتز كارلتون طلب منهم المغادرة في أقرب فرصة. يبدو أن أعضاء العائلة المالكة الموقوفين قد احتجزوا في الفندق”.

 

وأرفق الحساب المتابع للأخبار في السعودية في تغريدته صورة لما قال أنها رسالة من الفندق تطلب فيها من النزلاء المغادرة بالسرعة القصوى. حسب ما نشر.

 

وجاء في الرسالة المرفقة الموجهة من إدارة الفندق للنزلاء: “نظرا لظروف حارجة عن إرادتنا نود احاطتكم بأنه يتعين علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، وعليه يؤسفنا إبلاغكم بأن آخر وقت لتسجيل المغادرة الليلة الساعة 11 مساء، وللأسف لن نتمكن من منح أي طلبات تمديد بسبب الإجراءات الامنية المشددة من الجهات العليا”.

 

وقالت وسائل إعلام سعودية إن أمرت بإيقاف 18 أميرا وأربعة حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

 

وتزامنت هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإعفاء من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط خلفا لعادل فقيه.

 

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن لجنة مكافحة ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا.

 