مع انطلاق حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، كان مفاجئا أن يكون اسم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال من بين الأسماء، وهو ما طرح عدد من التساؤلات حول سبب الاعتقال ودوافعه الحقيقية، باعتبار أن “ابن طلال” كان من أكثر المؤيدين لولي العهد، حيث بايعه وأثنى على جميع قراراته السابقة.

مراقبون، أرجعوا الأمر إلى أن “ابن سلمان” قام بهذا الإجراء رغما عنه وبإيعاز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شهدت علاقته بالأمير السعودي الوليد بن طلال توترا شديدا في اعقاب الحملة الانتخابية لـ”ترامب” وصلت لحد تبادل السباب بينهما عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.

القصة بدأت بتهجم الأمير الوليد بن طلال على المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، حيث اعتبر أن فوز ترامب بالانتخابات هو عار قائلا بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الاول 2015:” عارٌ على كل أميركا”، وعليه الانسحاب من سباق الرئاسة الأميركية، بعد أن دعا ترامب إلى منع المسلمين من دخول أميركا”.

.@realDonaldTrump

You are a disgrace not only to the GOP but to all America.

Withdraw from the U.S presidential race as you will never win.

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 11, 2015