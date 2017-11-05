كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة أنها خضعت سابقاً لعمليات التجميل، مؤكدة انه لا بأس بها لمن أراد أن يحسن جماله.

وحلّت بطمة ضيفة في برنامج Solo the one من تقديم المذيع صلاح الراشد على قناة atv، حيث قالت إنها خضعت لعملية تعريض الفك، مشددة على أنها لا تكذب ولا سبب لديها لإخفاء الأمر.

. #دنيا_بطمه وعلميات #تجميل . #مساحة_اعلان_فارغة للدعاية والإعلان : دايركت 📥 A post shared by سلبرتي عربي | Celebrity Arabic (@celebrity_arabic) on Nov 5, 2017 at 12:04am PDT

في سياقٍ آخر، أجهشت “دنيا” بالبكاء بسبب ابنة زوجها المنتج البحريني محمد الترك الفنانة حلا.

واختارت عند ذكر اسم حلا الترك من قبل المستضيف، أن تغني الديو الذي جمعها مع المغنية الشابة في عام 2015 “آه يا قمر”.

وقبل انتهائها من غناء المقطع الأول “مين قلبه يبيني طبعن انا…”، دخلت بطمة في حال من التأثر البالغ، وداهمتها نوبة من البكاء الحار.

وفور تماسك أعصابها، قالت بطمة إن الإنسان إذا قام بتربية قط في منزله لمدة 5 شهور سيتأثر لغيابه، فما بالك اذا كان من تعودت عليه هو انسان عاش معك 4 سنوات.

يشار إلى أنّ الفنانة المغربية دنيا بطمة، فاجأت متابعيها، مؤخراً بتصريحاتٍ لأوّل مرّة تصدر عنها، قالت فيها “إن الفن حرام وإنها لا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة”.

وتابعت في تدوينة على “سناب شات” بأنها “تظل أحسن من كثيرين، ولا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة في يوم من الأيام”.

وأضافت: “أغني لكن لا أظلم أحداً ولا أمثّل على أحد، عفوية وطيبة، لا تهمني الدنيا والناس، أكثر ما تهمني آخرتي ورب العالمين”.

وختمت بالقول: “أخيراً وليس آخراً، كان بإمكاني أن أكذب عليكم وأكون بارعة وأكسب شفقتكم، لكن تربيت على أنّي أكون حقانيّة وصادقة، لا أقول غير الصراحة ولو على قطع رقبتي، لكن لا يهمني البشر، يهمّني أن يكون رب العالمين معي”.