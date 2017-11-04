تأكيدا على تبعية “ابن سلمان” ملك السعودية المرتقب لـ “أبو ظبي” وتدخل محمد بن زايد في اتخاذ القرارات بالمملكة، أعاد نشطاء تداول تغريدة قديمة لحمد المزروعي الناشط الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي يتحدث فيها عن عزل الأمير متعب بن عبدالله من منصبه.

وكان “المزروعي” قد غرد قبل فترة منوها على القرار الملكي السعودي الذي صدر مساء اليوم، بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني، ما يؤكد أن الإدارة السياسية بأبوظبي كان لديها علم مسبق بما سيحدث.

وأعاد النشطاء تداول تغريدة “المزروعي” القديمة وكذلك حديثه أيضا عن اعتلاء محمد بن سلمان لكرسي الحكم قريبا.

للمعلومية:

قرار إعفاء متعب بن عبدالله صدر قبل فترة من أبوظبي👇#أوامر_ملكية pic.twitter.com/0saP92wy5h — نحو الحرية (@hureyaksa) November 4, 2017

حمد المزروعي قالها في تويتر وداعآ يامتعب بن عبدالله قريبآ جدآ — H.A.M (@HAMADBANALI1) November 4, 2017

المزروعي قال كلام اكبر من هذا وقبل الاحداث بأيام غردوقال الملك القادم محمدبن سلمان وقال وداعا يامتعب بن عبدالله، اذا انتي راضية غيرك مب راضي — STOP SIGN (@qa9ri) July 4, 2017

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، أمرًا ملكيًا يتضمن إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني، وكذلك إعفاء وزير وزير الاقتصاد والتخطيط، عادل فقيه، وتعيين محمد التويجري محله.

واشتملت الأوامر الملكية على إنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية السعودية، وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.

كما نص الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية، “واس”، على “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة” تتعلق بقضايا الفساد في المال العام بالمملكة.

ويرى محللون أن “ابن سلمان” قد بدأ بأخذ خطواته الأخيرة من أجل تنصيبه ملكا جديدا للسعودية، بعد سيطرته على زمام الأمور بالمملكة خاصة بعد تخطي آخر عثرة أمامه (الأمير متعب بن عبدالله) فضلا عن تنسيقه مع ترامب الذي حصل على المليارات السعودية ودعم “ابن زايد” له حيث يخدم صعود محمد ابن سلمان للحكم سياسة الإمارات بشكل كبير.