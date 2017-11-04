تأكيدا على تبعية “ابن سلمان” ملك المرتقب لـ “” وتدخل في اتخاذ القرارات بالمملكة، أعاد نشطاء تداول تغريدة قديمة لحمد المزروعي الناشط الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي يتحدث فيها عن عزل الأمير من منصبه.

 

وكان “المزروعي” قد غرد قبل فترة منوها على القرار الملكي السعودي الذي صدر مساء اليوم، بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير ، من منصبه، وتعيين الأمير وزيرا للحرس الوطني، ما يؤكد أن الإدارة السياسية بأبوظبي كان لديها علم مسبق بما سيحدث.

 

وأعاد النشطاء تداول تغريدة “المزروعي” القديمة وكذلك حديثه أيضا عن اعتلاء لكرسي الحكم قريبا.

 

 

 

وأصدر العاهل السعودي بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، أمرًا ملكيًا  يتضمن إعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني، وكذلك إعفاء وزير وزير الاقتصاد والتخطيط، عادل فقيه، وتعيين محله.

 

واشتملت الأوامر الملكية على إنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية السعودية، وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية.

 

كما نص الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية، “واس”، على “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة” تتعلق بقضايا الفساد في المال العام بالمملكة.

 

ويرى محللون أن “ابن سلمان” قد بدأ بأخذ خطواته الأخيرة من أجل تنصيبه ملكا جديدا للسعودية، بعد سيطرته على زمام الأمور بالمملكة خاصة بعد تخطي آخر عثرة أمامه (الأمير متعب بن عبدالله) فضلا عن تنسيقه مع الذي حصل على المليارات السعودية ودعم “ابن زايد” له حيث يخدم صعود محمد ابن سلمان للحكم سياسة بشكل كبير.