بينما تواصل السلطات السعودية حملة الإعتقالات بحق علماء ودعاة وكُتّاب معارضين لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جدّد الداعية السعودية عائض القرني، نفاقه وبيعته لآل سعود، عبر قصيدة جديدة، غير آبهٍ بأن بالزّج بزملائه في السجون وفي مقدمتهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

ونشر “القرني” على “تويتر” القصيدة التي حملت عنوان “تحية وطن”، وامتدح خلالها آل سعود .

وفي تغريدته على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جدد القرني بيعته لحكام السعودية قائلاً: “باسمك الله رفعنا البيرق الأخضر يا صلاتي على المختار وأصحابه ما نبغي ثورة أكتوبر وسبتمبر عندنا بيعة في الشرع غلابة.. كب قانون هولاكو معا هتلر.. نهجنا سنة المختار واكتابه.”

مانبي ثورة اكتوبر وسبتمبر

عندنا بيعة في الشرع غلاّبه

كب قانون هولاكو معا هتلر

نهجنا سنة المختار واكتابه#تحية_وطن 🇸🇦https://t.co/IfuMtb6ka2 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 2, 2017

وأضاف القرني في قصيدته التي أنشدها نجم الفلكور فهد القرني والله ما يدخل الأوطان مستعمر.. دام فينا مليك يفتل أشنابه.. ما طمع بأرضنا كسرى ولا قيصر.. لأن قدامهم للموت طلابة.. مهبط الوحي والإسلام والمنبر.. مولد المصطفى الهادي وطلابه..”

وبدا في مقطع الفيديو الذي أرفقه الداعية الإسلامي بتغريدته بعض الصور التي تشير إلى العلاقة القوية بين القرني ورجال الحكم في المملكة إذ ظهر في إحدى الصورة برفقة ولي العهد السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

قصيدة عالم الدين الشهير التي أنشدها فنان سعودي على وقع الموسيقى أثارت جدلاً إذ انتقده أحد المغردين لاستخدام الشيخ السلفي آلات موسيقية خلال أداء القصيدة معتبراً الغناء بالآلات الموسيقية غير جائز.

يا شيخ بارك الله فيك الغناء لا يجوز بكتاب الله وسنة المختار أرجو أن تراجع نفسك فيما تحتويه القصيدة من آلات موسيقية.

وفقنا يالله لمرضاتك. — محب للخير حتى للغير (@2016naad) November 2, 2017

فيما ذهب أحد المغردين إلى اعتبار تلك القصيدة محاولة من عالم الدين السعودي لعتق رقبته من السجن في إشارة إلى حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من أقرانه من دعاة المملكة.

لقد عتقت رقبتك من السجن ههههه .. خليكم بالقصايد احسن واتركو الفتاوى .. انه عهد الاصلاح اصلحك الله هههه — نزار النهري (@nezaralnahry) November 3, 2017

طبل لك طبل يا سعاده الشيخ وإلا السجن مكانك — H.ben mahdi (@benmahdi111) November 4, 2017

يشار إلى انه منذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات، ومفكرين، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين.

وبررت السلطات السعودية، حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.

من جهتها، نددت”منظمة العفو الدولية” بحملة الاعتقالات تلك، قائلة إن ذلك يؤكد أن القيادة الجديدة للأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد، مصرة على سحق حركة حقوق الإنسان في المملكة.

بينما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “لهذه الاعتقالات دوافع سياسية”، مضيفة: “الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون”.