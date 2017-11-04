افادت تقارير إعلامية سعودية, أن الدفاع الجوي السعودي اعترض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من ​​ شمال .

 

وذكرت قناة العربية أن حركة أنصار الله “الحوثيين” أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ الباليستي.

وكانت قد افادت وسائل اعلام يمنية عن اطلاق بعيد المدى “بركان تو اتش” على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

 

وتوالت ردود الفعل على هذا التصعيد من قبل المغردين في موقع تويتر وجاءت على النحو التالي حسب ما رصدت “وطن”..