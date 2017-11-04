افادت تقارير إعلامية سعودية, أن الدفاع الجوي السعودي اعترض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من ​اليمن​ شمال شرق الرياض.

وذكرت قناة العربية أن حركة أنصار الله “الحوثيين” أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ الباليستي.

إطلاق صاروخ من #اليمن يصل #شمال_الرياض في #السعودية لن يغير موازين معروف تغيرها منذ فترة لكن ينقل #حرب_اليمن لمربع أخر بهكذا استعراض للقوة pic.twitter.com/iTieQB2DfA — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 4, 2017

وكانت قد افادت وسائل اعلام يمنية عن اطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى “بركان تو اتش” على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتوالت ردود الفعل على هذا التصعيد من قبل المغردين في موقع تويتر وجاءت على النحو التالي حسب ما رصدت “وطن”..

أبك أبك صواريخ الحوثي وصلت لقصور المراخنة😇

لزوم نعلم الفيلد مارشال أحمد عسيري بالسالفة😊

فقد أعلن في أول أسبوع أنهم قضوا على جميع صواريخ سكود — Sa؏ud.Aس؏ود السبعاني (@alsab3aani) November 4, 2017

"اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره،

اللهم احفظ علينا أمننا وسلامتنا"

#صوت_انفجار_بالرياض

#شمال_الرياض — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 4, 2017