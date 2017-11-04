(وطن – خاص) أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا عيّن بموجبه الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني السعودي خلفا للأمير متعب بن عبدالله الذي أعفي من المنصب.

وكان الأمير متعب بن عبدالله العقبة الكبيرة التي تقف بوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب قيادته للحرس الوطني والذي يشاع ان ضباطه يدينون بالولاء لأميرهم متعب المعزول.

ولعل العقبة الكبيرة التي واجهت بن سلمان هو ايجاد قائد آخر للحرس الوطني يستطيع أن يضمن عدم اندلاع أي تمرد في صفوف الحرس الوطني ولهذا وقع الإختيار على الأمير خالد بن عياف لأسباب عديدة.

والأمير خالد بن عياف آل مقرن لا ينتمي للفرع الحاكم في السعودية، غير أن جده مقرن هو جد آل سعود وعياف هو عم سعود جد الفرع الحاكم في المملكة.

أما والد الأمير خالد بن عياف فهو الأمير الراحل الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وهو من مؤسسي الحرس الوطني السعودي وتوفي العام الماضي.

وذكر مدونون سعوديون أن خالد بن عياف “رجل دولة وخبرة طويلة في #الحرس_الوطني“.

وعين خالد بن عياف وكيلا للحرس الوطني لشؤون الأفواج منذ العام 2007، أي قبل نحو 10 أعوام.