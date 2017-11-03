عقّبت الكاتبة القطرية ، على ضربت مناطق جنوب المملكة العربية ، وشعر بها سكان تلك المناطق، فجر اليوم الجمعة.

 

وقالت “آل سعد”: “#هزه_ارضيه في السعودية لم تتعد ثوان معدودة أرجفت قلوبهم فكيف باليمن المجاور لهم وطائراتهم وصواريخهم تغير على الآمنين فيه لأكثر من سنتين ونصف”.

وقالت في تغريدةٍ أخرى: “نعم نطلب الأمان والسلامة لأرض المملكة لكن العاقل فيهم من قد يرى أن هذا لربما نذير من الله قد لا يلحقه مايحمد عقباه.. دمرتم اليمن وقتلتم أهلها”.

 

وكتبت: “منذ يومين قتلت صواريخ التحالف السعودي أكثر من20 بائعا وعاملا في سوق شعبي في اليمن.. ووعدت بالتعويضات! بم تقايضون الدم اليمني..بالمال!”.

وأضافت في تغريدةٍ أخرى: “# كانت تحمي حد المملكة الجنوبي المستباح الآن من الحوثيين ولم تلوث يديها بدم اليمنيين كما تفعل السعودية وحلفاؤها.. هذا توضيح لبعض الأقزام”.

وختمت بالقول: “ولاندعو في نهار هذه الجمعة سوى بسلامة أرض المملكة واليمن وسائر بلاد المسلمين لكن نهاية الظلم والجور ستكون بيد الله وهذا يجب أن يكون أشد خوفا”.

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية أنه تم رصد هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس وتقع الهزة على عمق 9.1 كم.

 

وأكد مغردون أن الهزة الأرضية شعر بها المواطنون المتواجدون في بيشة وعسير والباحة.

 

 