عقّبت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد، على هزة أرضية ضربت مناطق جنوب المملكة العربية السعودية، وشعر بها سكان تلك المناطق، فجر اليوم الجمعة.

وقالت “آل سعد”: “#هزه_ارضيه في السعودية لم تتعد ثوان معدودة أرجفت قلوبهم فكيف باليمن المجاور لهم وطائراتهم وصواريخهم تغير على الآمنين فيه لأكثر من سنتين ونصف”.

#هزه_ارضيه في السعودية لم تتعد ثوان معدودة أرجفت قلوبهم فكيف باليمن المجاور لهم وطائراتهم وصواريخهم تغير على الآمنين فيه لأكثر من سنتين ونصف — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وقالت في تغريدةٍ أخرى: “نعم نطلب الأمان والسلامة لأرض المملكة لكن العاقل فيهم من قد يرى أن هذا لربما نذير من الله قد لا يلحقه مايحمد عقباه.. دمرتم اليمن وقتلتم أهلها”.

نعم نطلب الأمان والسلامة لأرض المملكة لكن العاقل فيهم من قد يرى أن هذا لربما نذير من الله قد لايلحقه مايحمد عقباه..

دمرتم اليمن وقتلتم أهلها — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وكتبت: “منذ يومين قتلت صواريخ التحالف السعودي أكثر من20 بائعا وعاملا في سوق شعبي في اليمن.. ووعدت الرياض بالتعويضات! بم تقايضون الدم اليمني..بالمال!”.

منذ يومين قتلت صواريخ التحالف السعودي أكثر من20 بائعا وعاملا في سوق شعبي في اليمن..

ووعدت الرياض بالتعويضات!

بم تقايضون الدم اليمني..بالمال! — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضافت في تغريدةٍ أخرى: “#قطر كانت تحمي حد المملكة الجنوبي المستباح الآن من الحوثيين ولم تلوث يديها بدم اليمنيين كما تفعل السعودية وحلفاؤها.. هذا توضيح لبعض الأقزام”.

#قطر كانت تحمي حد المملكة الجنوبي المستباح الآن من الحوثيين ولم تلوث يديها بدم اليمنيين كما تفعل السعودية وحلفاؤها.

هذا توضيح لبعض الأقزام — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وختمت بالقول: “ولاندعو في نهار هذه الجمعة سوى بسلامة أرض المملكة واليمن وسائر بلاد المسلمين لكن نهاية الظلم والجور ستكون بيد الله وهذا يجب أن يكون أشد خوفا”.

ولاندعو في نهار هذه الجمعة سوى بسلامة أرض المملكة واليمن وسائر بلاد المسلمين لكن نهاية الظلم والجور ستكون بيد الله وهذا يجب أن يكون أشد خوفا — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية أنه تم رصد هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 9.1 كم.

وأكد مغردون أن الهزة الأرضية شعر بها المواطنون المتواجدون في بيشة وعسير والباحة.