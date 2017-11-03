أصدرت كنيسة الأقباط الأرثوذكس في محافظة أسيوط، جنوبي مصر، قرارا يمنع دخول الفتيات والسيدات الكنيسة بـ”ملابس غير لائقة”.

وألزمت الإبراشية السيدات والفتيات اللائي يأتين الكنيسة بملابس تخلو من الاحتشام، ارتداء زي وفرته، خصوصاً في المناسبات الطقسية كالأعياد وصلوات طقس الإكليل والمعمودية.

وسيطُبق القرار تدريجياً على كنائس مدن وقرى المحافظة، بعد توفير بيوت الخدمات التابعة للكنيسة الزي النسائي لتتسلمه السيدات عند دخول الكنيسة وتفصيله بقياسات مختلفة لتناسب الجميع.

ووجد قرار أسقف أسيوط وتوابعها، الأنبا “يؤانس” تأييداً من قطاعات مسيحية ومعارضة من قطاعات أخرى، إذ رأى مؤيدوه، وفي مقدمهم قيادات الكنيسة، أن ارتداء ملابس محتشمة أمر بديهي عند دخول دار للعبادة، ولا يحتاج إلزاماً، فيما يقول معارضوه إن هذا الإلزام يعتبر ثقافة دخيلة على المسيحيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها أسقف قرارات مشابهة، إذ فعلها مطران دمياط وكفر الشيخ(شمال) الأنبا “بيشوي”، إلى جانب إعلان سكرتير المجمع المقدس الأنبا “رافائيل” في وقت سابق أنه لن يصلي صلاة الإكليل إذا كانت العروس تكشف عن جسدها.

وهناك نظام لامركزي يحكم الكنسية القبطية الأرثوذكسية، يعطي لكل أسقف الحق في إدارة شؤون إبراشيته روحياً ومادياً ورعوياً بالشكل الذي يروق له، بحسب صحيفة “الحياة” اللندنية.

وأكد الأنبا “يؤانس”، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم التنبيه على الفتيات والشباب بعدم ارتداء الملابس غير اللائقة لدور العبادة، لافتاً إلى تصميم ملابس تناسب جميع الفتيات ومن لم يلتزم ويعارض لن يدخل الكنيسة وستصرفه “الكشافة” (أمن إداري تابع للكنيسة) بهدوء.

وقال سكرتير بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القس إنجيلوس إسحق لـ “الحياة”: “ننادي جميعاً بالاحتشام ولكن لا نستطيع أن نُلزم به أحداً فهي حرية شخصية لكل إنسان، ولكن لا بد من ضرورة احترام دور العبادة”.

وأضاف: “لا بد أن نراعي الاحتشام في الملابس في شكل عام وليس في الكنيسة فقط، وفي الوقت ذاته لا نملك إلا تقديم النصيحة”، موضحاً أن “شعب أسيوط محافظ بطبيعته لكن وسائل الإعلام تحاول أن تظهر الموضوع على غير حقيقته وتهول الأمور”.

يشار إلى أن هناك نحو 2626 كنيسة بمختلف محافظات مصر، منها 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وليس هناك إحصاء رسمي عن أعداد المسيحيين في مصر، غير أن تصريحات كنيسة رسمية تقدر تعداد مسيحيي مصر بنحو 15 مليونا من بين سكان البلاد البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.