تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للإعلامية البحرينية سوسن الشاعر وهي تنتقد الكويت وسلطنة عمان لموقفهما الحيادي من الأزمة مع قطر، ورد النائبة الكويتية صفاء الهاشم عليها ودفاعها عن موقف قطر.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد صرحت “الشاعر” خلال مداخلة لها مع قناة “العربية” أنه “يجب على قطر أن تواجه فعلا دول مجلس التعاون الخليجي ويجب على أعضاء مجلس التعاون الآن أن يحددوا موقفهم”.

وأضافت، “الكويت وعمان الكرة الآن في ملعبكم..ما هو موقفهم من دولة ما زالت تصر على سياستها التخريبية وتتعاون مع قطر..الكرة الىن في ملعبهم”.

من جانبها، ردت “صفاء الهاشم” على انتقادات “الشاعر” قائلة: “سؤالي الأهم: هل تم استشارة الكويت وسلطنة عمان من قبل الدول المقاطعة قبل إعلان موقفهم؟”.

وأضافت: ” قطر أعلنت استعدادها للحوار والتشاور حول الـ13 شرط”، متسائلة: “ليش الإصرار على الرفض واستمرار المقاطعة؟”، مضيفة: “ليش هذه الحملات الإعلامية التي يستاء منها ولها كل مواطني دول مجلس التعاون؟”.