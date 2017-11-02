تداول مغرّدون فيديوهاتٍ قالوا إنّها تظهر لحظات الهزة الأرضية التي ضربت مناطق جنوب المملكة العربية السعودية، وشعر بها سكان تلك المناطق، فجر اليوم الجمعة.

تصوير فديو لحظات الهزه من محافظة النماص – الجمعه – اللهم نسالك اللطف فيما شئت – الارضيه #هزه_ارضيه pic.twitter.com/6MKbS76yRf — لايف الجبيل (@goooooooooo_old) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#هزه_ارضيه

قال الله تعالى{وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا}

استغفرالله العظيم

ولا إله إلا الله

والحمدلله pic.twitter.com/sU5gWCE3ML — رايد الحربي (@Rxt6_f15) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

من جهتها أكدت هيئة المساحة الجيولوجية أنه تم رصد هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 9.1 كم.

وأكد مغردون أن الهزة الأرضية شعر بها المواطنون المتواجدون في بيشة وعسير والباحة.

وتصدّر وسم #هزه_ارضيه الأكثر تفاعلاً في السعودية على “تويتر” -حتى لحظة إعداد هذا الخبر-، إذ غرّد الآلاف عبره حول الهزة.

#هزه_ارضيه (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل) — سلمان مشعل الوجعان (@SL_ALwj3an) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

حسيت بضعفي وضعف بيتي وضعف الأرض من تحتي وتزلزل قلبي وطار النوم من عيني ضننت أني الوحيدالذي شعر بها وأنها مخصوصة لي كل هذا في لحضة #هزه_ارضيه — القرني 🇸🇦 (@___saad___b) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

#هزه_ارضيه النصيحه الأولى والأخيره صلي جيداً,و اسجد طويلاً وتنفس بعمق,واقرأ القران وأذكر الله كثيراً فالدنيا زائلة. — رَاء☤. (@___URA11) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

اغلبكم يحسبها القيامه!! واغلبكم يحسبها النهايه له والموت !! لذلك تكفون الصلاه الصلاه والخوف من الله لأن في لحظه كل شي ينتهي #هزه_ارضيه — Sara (@Sara47844343) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ونشر أحدُ المغردين فيديو أظهر ما زعم أنها آثار الهزة الأرضية.

آثار الهزه على محافظة بيشه والحمدالله على كل حال #هزه_ارضيه pic.twitter.com/dnp3ePXd1e — مـحـيـميد آل حارثي (@abomlak2014) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن “وطن” لا يمكنها التحقق من مصداقية الفيديوهات والمعلومات المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ من مصادر مستقلة أو ذات صلة.