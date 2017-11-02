تداول مغرّدون فيديوهاتٍ قالوا إنّها تظهر لحظات الهزة الأرضية التي ضربت مناطق جنوب المملكة العربية ، وشعر بها سكان تلك المناطق، فجر اليوم الجمعة.

من جهتها أكدت هيئة المساحة الجيولوجية أنه تم رصد على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس وتقع الهزة على عمق 9.1 كم.

 

وأكد مغردون أن الهزة الأرضية شعر بها المواطنون المتواجدون في بيشة وعسير والباحة.

 

وتصدّر وسم #هزه_ارضيه الأكثر تفاعلاً في السعودية على “تويتر” -حتى لحظة إعداد هذا الخبر-، إذ غرّد الآلاف عبره حول الهزة.

 

ونشر أحدُ المغردين فيديو أظهر ما زعم أنها آثار الهزة الأرضية.

يشار إلى أن “وطن” لا يمكنها التحقق من مصداقية الفيديوهات والمعلومات المنشورة عبر الإجتماعيّ من مصادر مستقلة أو ذات صلة.

 