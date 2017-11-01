ألقت قوى الأمن المختصة في “مكافحة الارهاب” بولاية “بنزرت” التونسيّة، القبض على عنصر “تكفيري” في العقد الثالث من عمره بتهمة اغتصاب فتاة تعاني من اضطرابات نفسية تحت التهديد في احد المقابر. حسبما ذكرت صحيفة “الصريح”

ونقلت الصحيفةُ عن مصادرها ان المتهم اغتصب الفتاة 4 مرات مستغلا الحالة النفسية السيئة لها، حيث كان يحول وجهتها الى مقبرة و يقوم بإغتصابها .

وافادت الفتاة في اقوالها ان المغتصب كان يقوم بتعنيفها و يهددها بالذبح ان قامت بكشف ما تعرضت له لكنها لم تعد تحتمل اعتداءاته المتكررة و تقدمت بشكوى ضده.