اتهم مالك أحد الأندية النسائية في مكة المكرمة وعدد من منسوبات النادي، شخصاً يشغل منصباً مرموقاً وذو شخصية اعتبارية بالمجتمع، باقتحام النادي وتواجده داخله لعدة دقائق، حيث لم تكن النسوة يرتدين العباءات.

وقالت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، فتحت تحقيقاً في الواقعة، بعد تقدم مالك النادي ببلاغ ضد ذلك الشخص. وفق ما ذكر موقع “عاجل” السعودي.

وأضافت المصادر أن دخول المتهم إلى النادي بتلك الطريقة تسبب في تعالي أصوات الموجودات بالنادي، وشرعت الشرطة في إجراء تحقيقات عاجلة في الواقعة، بدون حضور المتهم؛ حيث أرسل نجله، نيابة عنه، وتمت إحالة الملف للنيابة العامة.