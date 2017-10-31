روت متصلة مصرية قصة “صادمة” عن صديقتها التي جمعت بين زوجين الأول تزوجت به عن طريق عقد “عرفي” وحملت منه، ثم تركته وتزوجت بآخر شرحت له موقفها وتقبلها على وضعها زوجة ولكن هذه المرة رسميا وبعقد شرعي.

وأضافت المتصلة التي تسأل عن حل لمشكلة صديقتها في مداخلة أجرتها مع الدكتورة نادية عمارة مقدمة برنامج “قلوب عامرة” على قناة “ON E”، أن الزوج الثاني (صاحب العقد الشرعي) قرر تسجيل الطفل باسمه وأنه على علم تام بماضي زوجته ويعرف أن الطفل هو نتاج زواجها العرفي وليس ابنه.

وطالبت المتصلة مقدمة البرنامج الدكتورة نادية عمارة بتقديم حل لصديقاتها التي تقول انها ارتكبت خطأ كبير ولا تعرف ماذا تفعل وكيف تتصرف؟.