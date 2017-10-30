أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ ، رسمياً، السماح للنساء بالدخول إلى الملاعب.

وحدَّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ في مؤتمر صحفي، بداية العام 2018 موعداً لبدء السماح للعائلات بكامل أفرادها لدخول الملاعب.

وقالت صفحة الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018، وفقاً للضوابط الخاصة بذلك”.

البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك #مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 29, 2017

كما نشرت الهيئة العامة في تغريدة أخرى، مجمل القرارات التي اتخذها آل الشيخ.

قرارات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة #مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة pic.twitter.com/kbRfxwimF3 — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 29, 2017

وأقر آل الشيخ إنشاء مجمع ترفيهي شامل، وملتقى للجماهير يحتوي (مطاعم، ومقاهي، وشاشات عرض)، في الملاعب الثلاثة.

وقال آل الشيخ إن الهيئة ستكون حريصة على محاربة “المحرمات” التي قد ترافق قرار دخول النساء للملاعب، زاعما بأن دخولهن سيكون وفق الضوابط الشرعية.

وحدد آل الشيخ، أسعار التذاكر للدرجات العادية في الملاعب، بين 10 إلى 50 ريال، بينما تصل أسعار تذاكر المقاعد “الذهبية” إلى سبعة آلاف ريال.

ويأتي قرار السماح للنساء بدخول الملاعب، بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها الرياض بخصوص المرأة، أبرزها السماح لها بقيادة السيارات، بعد عقود من منعها وتجريمها، كما فتحت المجال أمامهن لدخول سوق العمل بشكل أكبر.