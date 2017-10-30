علق الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان على لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأخير ببرنامج “ستون دقيقة” المذاع على محطة “سي.بي.أس” الأميركية، مشيرا إلى أنه شاهد اللقاء 3 مرات وأن الأمير كان موفقا وصادقا في التعبير.

وقال “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على اللقاء:”٣مرات،شاهدت لقاء cbs مع الامير تميم ، كان صادقا واضحا مقنعا في التعبير عن عدالة القضية القطرية في لغة اجنبية ”

٣مرات،شاهدت لقاء cbs مع الامير تميم ، كان صادقا واضحا مقنعا في التعبير عن عدالة القضية القطرية في لغة اجنبية #الخليج https://t.co/HjcACmtthT — جمال ريان (@jamalrayyan) October 30, 2017

وتابع في تغريدة أخرى:”الامير تميم،افضل زعيم عربي حاليا بعد العاهل الأردني عبد الله الثاني،في قوةالتعبير عن موقف بلاده ،ولغته لا يفهمها من على عيونهم غشاوة”

الامير تميم،افضل زعيم عربي حاليا بعد العاهل الأردني عبد الله الثاني،في قوةالتعبير عن موقف بلاده ،ولغته لا يفهما من على عيونهم غشاوة #الخليج https://t.co/1b9i4dbgrn — جمال ريان (@jamalrayyan) October 30, 2017

وفي مقابلة لأمير قطر ببرنامج “60 دقيقة” والتي أذيعت على قناة CBS الأمريكية، أكد الشيخ تميم أن سيادة بلاده “خط أحمر” مشيرا إلى أن التدخل في سيادة قطر لن يقبل، وذلك في إشارة إلى الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وشدد أمير قطر على أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة في الولايات المتحدة مع الدول التي تحاصر بلاده، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر. وأضاف “إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم”.

وقال إنه ما زال ينتظر الرد على دعوة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الحصار إلى عقد مباحثات مباشرة مع قطر في كامب ديفد.

وأوضح الأمير أن ترامب أبلغه بأنه لن يقبل بدخول أصدقاء الولايات المتحدة في نزاع بينهم، وأنه عرض عليه خلال محادثات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي استضافة محادثات بين قطر والدول التي تحاصرها.

وقال إنه قبل على الفور، وإن الاجتماع كان يفترض حدوثه قريبا جدا، ولكنه لم يسمع ردا من الدول التي تحاصر قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وأبدى الشيخ تميم قلقه من غرق المنطقة في الفوضى إذا حدث أي عمل عسكري.