علق “معتز” نجل الفريق محمود حجازي على إقالة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لوالده من منصب رئيس أركان الجيش المصري مؤكدا أن والده “لا يسبح مع التيار”.. حسب قوله.

وفي منشور له بـ “فيس بوك” رصدته (وطن) دون “معتز” معلقا على قرار السيسي بالأمس، ما نصه:”دمت فخراً و شرفاً لكل من عرفك.. دمت شامخاً قدر احترامك لذاتك.. دمت وتداً في مواقفك لا تسبح مع التيار.. دمت فينا و دمنا سفراء نشرف بحمل اسمك و تعريف الناس بك.. دمت منصباً قائماً بذاتك أبي العزيز”.

وأصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمود إبراهيم حجازي، الذي شغل المنصب منذ مارس/ آذار عام 2014.

وقرر “السيسي” تعيين صهره الفريق محمود حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد تامر الرفاعي، أن السيسي قرر ترقية محمد فريد حجازي من رتبة لواء إلى رتبة فريق.

وكان محمد فريد حجازي يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ يوليو عام 2012، وقبلها تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني منذ يوليو 2010.