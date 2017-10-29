سخرت الشيخة الإماراتية فواغي القاسمي، زوجة خالد بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب رأس الخيمة الأسبق والمقيمة في العاصمة البريطانية لندن من إطلاق اسم غير عربي أو إسلامي على الروبوت “صوفيا” الذي منحه محمد بن سلمان الجنسية السعودية خلال إطلاق مشروع “نيوم”، داعية إياهم بالنظر لإيران والاقتداء بها.

وقالت “القاسمي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلة:” لماذا لا تحمل “صوفيا” إسما عربيا أو ملامح عربية نسبة إلى موطنها وجنسيتها العربية !”.

لماذا لا تحمل "صوفيا" إسما عربيا أو ملامح عربية نسبة إلى موطنها وجنسيتها العربية ! pic.twitter.com/HtZZfyXuZh — فواغي القاسمي (@fawaghialqasimi) October 28, 2017

وبعد الهجوم الذي لحقها بسبب تغريدتها، علقت على الامر قائلة: ” إيران صنعت دمية “باربي” على الهيئة الإيرانية والهوية الإسلامية ، اعتزازا بقوميتها وتراثها قاتل الله الجهالة في تويتر المقترنة بسوء الخلق”.

إيران صنعت دمية "باربي" على الهيئة الإيرانية والهوية الإسلامية ، اعتزازا بقوميتها وتراثها

قاتل الله الجهالة في تويتر المقترنة بسوء الخلق — فواغي القاسمي (@fawaghialqasimi) October 28, 2017

وكان مستشار ديوان ولي العهد السعودي سعود القحطاني قد أعلن الأربعاء الماضي في تغريدة على حسابه بتويتر عن منح الروبوت “صوفيا” الجنسية وجواز السفر السعوديين.

وكتب القحطاني في تغريدته أن هذه الخطوة تأتي “كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.

صوفيا… أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعودي.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل #مشروع_نيوم#روبوت_بجنسية_سعودية pic.twitter.com/8DrtjQQBPe — سعود القحطاني (@saudq1978) October 25, 2017

والروبوت صوفيا هو مشروع لإنسان آلي طورته الشركة الأمريكية “هانسون روبوتيكس“، المتخصصة في صنع الإنسان الآلي.

وصوفيا ، الروبوت الذي يحمل اسم وهيئة إمرأة، لديه قدرة كبيرة على تقليد البشر والتفاعل معهم، وتم الكشف عنه للمرة الأولى منذ أكثر من سنة وتحديدا في شهر مارس من العام 2016.

وشاركت “صوفيا” في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض وشارك فيه أكثر من 88 دولة.

وخلال مشاركتها في ورشة عمل مخصصة لمناقشة دور الروبوت في مدينة نيوم الجديدة، عبرت “صوفيا” عن فخرها بالحصول على الجنسية السعودية إذ قالت “ أنا فخورة بذلك، إنها خطوة تاريخية”.