تناقل محبو الفنان المغربي سعد لمجرد خبراً عبر الشبكات الاجتماعية يفيد بأن لمجرد سيحتفل بزفافه على حبيبته التونسية فور رجوعه إلى المغرب.

وقبل انتشاره على الشبكات الاجتماعية، صدر الخبر على موقع “Mediapart” الفرنسي، وأوضح كاتب المقال أنه “متأكد من الخبر، وأنه لا مجال لأن يكون مجرد إشاعة”.

وجزمت بعض التعليقات بأن كاتب الخبر سبق أن أورد أخباراً أخرى تخص لمجرد وتكون كلها صحيحة.

وقال الموقع الفرنسي إن لمجرد سيحتفل بزفافه فور رجوعه إلى المغرب؛ “لتكتمل الفرحة ببراءته ورجوعه إلى بلده وزواجه”، بحسب الموقع.