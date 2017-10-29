انتشر مقطع فيديو لطفلةٍ سعودية تدعى “عيوش”، استقبلها شقيقها على إيقاع أهزوجة “عيوش ويه ويه”، بطريقة عفوية خلال عودتها من مدرستها، وحظي ما قامت به بإعجاب السعوديين على “تويتر”.

وظهر عبد الله العيسى شقيق الطفلة “عيوش” في مقطع فيديو موضحاً تفاصيل المقطع الذي حظي بمتابعة واسعة، معبراً عن صدمته من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وقال “العيسى”، شقيق “عائشة”، إن العروض الفنية انهالت عليها إعجابا بموهبتها، مشيراً إلى أنها في التاسعة من عمرها، وتدرس بالصف الثالث الابتدائي في إحدى مدارس الأحساء، وكانت عائدة من المدرسة بعد يوم دراسي كامل عندما راحت تغني في براءة بكلماتها البسيطة والجذابة في آن واحد.

وعبّر مغردون عن اعجابهم بالطفلة السعودية “عيوش”، معتبرين أنها أدخلت السعادة على الخليجيين بعفويتها والبراءة التي تحملها.

ونقلت الحركات العفوية التي ادتها الطفلة “عيوش” إلى الشهرة، حتى دفع ذلك عددًا كبيرًا إلى تقليدها.

قطعني ضحك بوشداد 😂 جابها جيب هههههههههههههههههههههههههه #عيوش_ويه pic.twitter.com/yrB23z0KH8 — حسين البقشي (@baqshihh) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وزعم بعض المغردين ان الطفلة “عيوش” قد تعرضت لوعكةٍ صحية، ادخلت على إثرها المستشفى، إلا أن شقيقها عبدالله نفى ذلك مبينًا أنها تتمتع بصحة جيدة.