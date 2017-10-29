تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” تسجيل صوتي لشكوى مواطنة سعودية من “ظلم بعض القضاة”، خلال اتصالها ببرنامج إذاعي يستضيف عضو ھيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق.

ووفقا للتسجيل الذي رصدته “وطن”، فإنه وبعد شكر المواطنة “أم عبد الإله”، المطلق على مجهوداته خلال استضافته في برنامج “استوديو الجمعة” المذاع على إذاعة “نداء الإسلام، قالت: “للأسف الشديد، عمري ما شفت في تنويه لبعض القضاة الظلمة، اللي شفت ظلمهم بعيني، ومستعد أتحمل كلامي، وفي قضايا بيدي”.

من جانبه رد الشيخ المطلق بشكل غاضب، ومثير على المتصلة، قائلا: “يا بنتي نحن لا نسمح لك أبدا أن تتناولي القضاة”.

وأضاف: “أنتي خصم للقضاء، ولا يجوز أن ينال الشخص من خصمه عبر المنابر الإعلامية”.

وتابع: “أنا والله أعتقد أن عملك هذا حرام، اتق الله، اتق الله، تريدين تنتقدين القضاء عندك الاستئناف، ووزارة العدل”.