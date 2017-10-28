حكمت محكمة إيطالية بسجن رجلٍ تسبب في نقل عدوى مرض الإيدز لعشرات النساء، بعد أن دأب على الإيقاع بهنّ من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وممارسة جنس “غير آمن” معهنّ، على مدار عقد كامل.

وحُكِم على فالنتينو تالوتو (33 عاما) بالسجن لـ24 عاماً، حيث قدرت الشرطة أنه مارس الجنس مع 53 امرأة، نقل عدوى الإيدز لـ 32 منهن، كما نقلت 3 من النساء العدوى لـ 3 رجال آخرين، فيما أنجبت رابعة طفلا مصابا بالمرض.

وتراوحت أعمار النساء اللاتي أصبن بالمرض بين 14 و40 عاما منهن طالبات ومتزوجات.

وقالت المحكمة إن تالوتو كان يجمع أحيانا بين 6 علاقات في آن واحد ويرفض استخدام الواقيات، بحجة أنها تصيبه بالتحسس.

وطلب الادعاء السجن مدى الحياة لتالوتو لتسببه عمدا في نقل العدوى ونشر وباء، لكن المحكمة رفضت ودانته بالتسبب في “ضرر جسدي خطير غير قابل للشفاء”.

وبالمصادفة اكتشفت بعض النساء إصابتهن بالإيدز بعدما ظهرت عليهن بعض الأعراض المرضية، ومع ذيوع الخبر والقبض على المتهم اتضح أن المزيد منهن مصابات أيضا.