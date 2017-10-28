استنكر السفير القطري بكندا فهد محمد كافود، استمرار قادة الحصار الجائر ضد قطر في حصارهم الذي سيدخل شهره الخامس قريبا، رافضا الافتراءات والأكاذيب التي يروجها “الذباب الإلكتروني” بمواقع التواصل لتبرير حصار قطر.

وقال “كافود” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”قطر تتعرض منذ اكثر من ١٤٠ يوما لحصار وافتاراءات وظلم لم يعهده العالم المعاصر “ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون”” وفقا لنص التغريدة المرفقة.

قطر تتعرض منذ اكثر من ١٤٠ يوما لحصار وافتاراءات وظلم لم يعهده العالم المعاصر

"ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون" — Fahad Kafoud (@fdkafood) October 26, 2017

ويرى محللون أن دولة قطر تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بكل حرفية واقتدار وبخطوات سياسة ودبلوماسية مدروسة أكسبتها احترام وتأييد المجتمع الدولي الذي رفض الانتهاكات المستمرة من دول الحصار بحق قطر ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعربت قطر عن أسفها للمعلومات التي أشارت إلى وجود نية سابقة لدى دول الحصار باستهداف قطر عسكريا، بما يتناقض مع مبادئ منظومة مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم على مبدأ الأمن الجماعي والتحالف المشترك في وجه أي استهداف خارجي.

ويشار إلى أن قطر لم تتخذ قطر إي إجراء مقابل أو مماثل للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع والتي قد تسبب إلحاق الأذى أو الضرر بالمواطنين والمقيمين من الدول الأربع، بل إنها إستمرت بتزويد الإمارات بحاجتها اليومية من الغاز الطبيعي.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في أكثر من تصريح له، على أهمية إيجاد حل دبلوماسي، والدخول في حوار يستند إلى احترام سيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي، ويتم خلاله تقديم الدليل الذي يدعم أي ادعاء أو مطالبة من دولة قطر.