فاجأت الإعلامية المصرية منال آغا مشاهديها بإقدامها على قص شعرها مباشرة على الهواء، في الدقائق الأخيرة من برنامجها “الحدث اليوم” تضامناً مع قتلى رجال الشرطة في اعتداءات الواحات في مصر.

“الآغا” التي بدت في شدة الغضب، قالت: “أنا منال الاغا المواطنة المصرية، أطالب بمحاكمات عسكرية عاجلة وإعدامات فورية لكل من شارك أو خطط أو دبّر للعمل الإرهابي وكل من تلوثت يداه في دم شهدائنا الأبرار، نحن عايزين حقهم”.

وتابعت: “كسيدة مصرية صعيدية تقص شعرها إلى حين الأخذ بالثأر، أقص شعري وأقول رجالك يا مصر رجال بمعنى الكلمة، ونساؤها رجال واقفات في ظهر وكتف رجال، خلص الكلام”.

ولم يعرف ما إذا كانت “الآغا” قصّت شعرها الحقيقي، لا سيّما أنه يظهر فارق بين خصلة شعرها التي قصّت وشعرها الأساس.

واعتادت “الآغا” تسجيل مواقف بأهداف اجتماعية وانسانية كظهورها في كدمات على وجهها تبيّن أنّها زائفة والهدف منها تسليط الضوء على العنف والألم الذي تتعرض له النساء.