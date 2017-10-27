تعرضت امرأة في العشرينيات من عمرها للاغتصاب تحت شجرة في شارع مزدحم دون أن يتدخل المارة لمساعدتها، حيث اكتفوا بتصوير المشهد عندما تعرضت الضحية لهجوم من شاب (23 عاماً)، فيما مشى آخرون ببساطة دون محاولة إنقاذ الضحية في مدينة “فيساخاباتنام” في خليج البنغال.

وذكر موقع مترو البريطاني أن الضحية فرت من منزل عائلتها بعدما تشاجرت مع زوجها، وأوضحت الشرطة أنها كانت ضعيفة جدا لأنها لم تأكل لعدة ساعات، ونامت تحت شجرة عندما اعتدى الرجل عليها جنسيا.

وكشفت التحقيقات أن المارة لم يزعجهم المشهد حتى عندما لم تتمكن الضحية من الصراخ بسبب ضعفها الشديد، وقام سائق عربة على الجانب الآخر من الطريق بتصوير ما حدث وسلمه للشرطة.

وقالت الشرطة إن المعتدي هرب من مكان الحادث، لكنها تمكنت من التعرف عليه وتم اعتقاله في انتظار محاكمته.