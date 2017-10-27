ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الملياردير ريتشارد برانسون، رئيس مجموعة “فيرجن”، التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وقَبِلَ عرضا لشغل منصب في مجلس إدارة المدينة الاستثمارية الجديدة “نيوم”.

وقال برانسون، في تصريحات صحفية: “طلب مني أن أكون عضوا في مجلس الإدارة، وأن أدير مشروعا أو اثنين في المدينة الجديدة المقامة على البحر الأحمر، وأنا مسرور بهذا، وسأقبل بتلك المهمة”.

الجدير بالذكر، أن برانسون، يمتلك نحو 400 شركة حول العالم، ونشر مقالا قبل فترة، تحدث فيه عن أسرار زيارته إلى السعودية، وعلاقته ولقائه مع ابن سلمان.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أعلن إقامة مشروع مدينة “نيوم”، التي ستمتد من السعودية إلى حدود مصر والأردن بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي.