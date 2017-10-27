ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ، رئيس مجموعة “فيرجن”، التقى ، ، وقَبِلَ عرضا لشغل منصب في مجلس إدارة المدينة الاستثمارية الجديدة “”.

 

وقال برانسون، في تصريحات صحفية: “طلب مني أن أكون عضوا في مجلس الإدارة، وأن أدير مشروعا أو اثنين في المدينة الجديدة المقامة على البحر الأحمر، وأنا مسرور بهذا، وسأقبل بتلك المهمة”.

 

الجدير بالذكر، أن برانسون، يمتلك نحو 400 شركة حول العالم، ونشر مقالا قبل فترة، تحدث فيه عن أسرار زيارته إلى ، وعلاقته ولقائه مع ابن سلمان.

 

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أعلن إقامة مشروع مدينة “نيوم”، التي ستمتد من السعودية إلى حدود والأردن بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي.