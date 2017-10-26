قالت صحيفة هآرتس إن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قاطع مؤخرا مؤتمرا في أمريكا جمع بين قائد أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت وبين نظرائه في السعودية والإمارات والأردن.

ووصل العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة بدعوة من قائد أركان الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد للمشاركة في المؤتمر الذي ينعقد للمرة الثانية على التوالي لعدد من قادة الجيوش في العالم، من بينها دول غربية غالبيتها أعضاء في حلف الناتو.

وتقول هآرتس إن عون ألتقى بنظيره الأمريكي، وكان من المفترض أن يشارك فيما بعد فى أعمال المؤتمر، إلا أنه قرر في اللحظة الأخيرة مقاطعة المؤتمر عندما علم أن قائد أركان الجيش الإسرائيلي متواجد في الاجتماع.

والمؤتمر هو الثاني لدول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

وشارك رئيس أركان القوات المسلحة الفريق حمد الرميثي في هذا الاجتماع إلى جانب نظرائه السابقين في إطار التحالف الدولي على الإرهاب وذلك بحضور المسؤول الإسرائيلي لأول مرة.