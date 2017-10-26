أشاد الشيخ البحريني عبد الله آل خليفة حفيد حاكم البحرين الأسبق عبد الله بن أحمد الفاتح آل خليفة، برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، مؤكدا بأنه سياسي له بعد نظر ويحسب له “مليون حساب”، في حين وجه انتقادات لاذعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الحوار الذي اجراه تلفزيون قطر مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني:” ويبقى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رقم صعب بسياسه وله وزن سواء من يتفق او يختلف معه هو كذلك سياسي له ثقل هُذِي الحقيقه”.

ويبقى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رقم صعب بسياسه وله وزن سواء من يتفق او يختلف معه هو كذلك سياسي له ثقل هُذِي الحقيقه — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) October 25, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الشيخ حمد بن جاسم تكلم بهدوء ولم يفتح مالديه كله سياسي لديه بعد نظر ورقم صعب يحسب له مليون حساب هُذِي حقيقه وليس مجاملة او مدح لان ليس من طبعي هذا ..”.

الشيخ حمد بن جاسم تكلم بهدوء ولم يفتح مالديه كله سياسي لديه بعد نظر ورقم صعب يحسب له مليون حساب هُذِي حقيقه وليس مجاملة او مدح لان ليس من طبعي هذا .. — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) October 25, 2017

وتابع “آل خليفة” مشيدا بوزير الخارجية القطري السابق: ” يبقى الشيخ حمد بن جاسم له دوره في إنجازات الخارجية القطرية اللي اليوم تميزت في عملها مع الازمة بجداره وضع أسس جيده تحسب له يكملها اليوم وزير الخارجية الحالي في جداره هُذِي حقيقه”.

يبقى الشيخ حمد بن جاسم له دوره في إنجازات الخارجية القطريه اللي اليوم تميزت في عملها مع الازمة بجداره وضع أسس جيده تحسب له يكملها اليوم وزير الخارجية الحالي في جداره هُذِي حقيقه — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) October 25, 2017

وفي انتقاد مباشر لتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي صرح بأنه عازم على إعادة المملكة لما قبل 30 عاما بزعم العودة للإسلام المعتدل، قال “آل خليفة”:” في وزير وحكومة تبقى انجازتها ويكمل من خلفهم نفس الشيخ حمد بن جاسم ، وفِي العكس البعض يخرب الدنيا ويرجع البلاد ٣٠ سنه للخلف ويفقد البلاد كلمتها ووضعها ويقبل ان يكون تبع لا يملك قراره “.