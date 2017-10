كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن السلطات السعودية تضع خططا تتعلق بتحديث مكة المكرمة، من خلال بناء سقف قابل للسحب فوق الكعبة المشرفة، مشيرة إلى أن الخطة قوبلت بغضب كبير؛ لكونها ستؤدي إلى تدمير الطابع التاريخي لأقدس بقاع المسلمين.

وكان مقطع فيديو متداول نشرته الصحيفة البريطانية نقلا عن مؤسسة “أبحاث التراث الإسلامي”، ومقرها لندن، يظهر نموذجا قياسيا يتم عرضه حاليا عن مكة، دون أن يصدر أي إعلان رسمي من محافظة مكة المكرمة أو من السلطات السعودية.

