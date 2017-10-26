في أول تعليق لها على زواج طليقها الفنان المصري أحمد سعد من الفنانة المصرية سمية الخشاب، قالت الممثلة المصرية ريم البارودي: “أنا مش شايفة أي حاجة، والله ما شايفة خالص إنتو طفيتو النور ولا إيه، وذلك بعدما عرض عليها صورة زفاف سعد والخشاب، خلال إستضافتها في برنامج ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡالذي يقدمه الممثل المصري إدوارد، ﻋﺒﺮ شبكة قنوات أوربيت الفضائية.

وعلى الطريقة التمثيلية، ظهرت البارودي كعروس تزف وتدخل من باب البيت على زوجة إدوارد الأولى، وهي زميلته في تقديم البرنامج، وإرتدت البارودي طرحة الزفاف على وقع أنغام الموسيقى والزغاريد، لكن الفرحة لم تدم طويلاً حيث إشتبكت الزوجة الأولى لـ إدوارد مع الباردوي، مؤكدة أن الطرحة التي تزف بها هي ملك لها، ليتصارعا سوياً حول من تظفر به.