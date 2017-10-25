تسبب إعلان السعودية ملاك الحسيني، عن تقديم خادمة فلبينية بين مجموعة جوائز في مسابقة أطلقتها على تطبيق “سناب شات”، في إثارة غضب رواد مواقع التواصل.

واعتبر مستخدمو المواقع أن الجائزة هي إهانة لكرامة الإنسان إذ عرضت الحسيني الخادمة كسلعة، واتهموها بالاتجار بالبشر، وهذا ما يتناقض مع قوانين العمل في المملكة العربية السعودية.

وعلى الفور، نشرت الحسيني توضيحًا بعد البلبلة الذي أثارها الإعلان قالت فيه إنها لم تقصد إهانة العاملات الفلبينيات، ومشيرة إلى أنها كانت تقصد تولي دفع تكاليف الاستقدام لمن لا يستطيح تحمّلها.

يُشار إلى أن ملاك الحسيني هي شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي تدرس الدكتوراه في أميركا وعضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، وقد نالت شهرتها عبر نشرها مجموعة صور لحياتها اليومية مع ابنتها “سافانا”.