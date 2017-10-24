عادت قضية خطوبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من “كاتيا أفيرو” شقيقة لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، للتداول في الاعلام البرتغالي مجدداً، حيث أعادت الصحف نشر صورة نشرتها كاتيا منذ أشهر في حسابها على إنستجرام لذبلة وخاتم مرصع بالألماس من ماركة “بلغاري”.
كما نشرت كاتيا صورة لخاتم خطبة من الألماس على حسابها، وكتبت: “أكره المجوهرات وأحب الحب، ولكن هذا يروقني كثيرًا”.
وجمع أول لقاء بين أبو هشيمة وكاتيا في نوفمبر 2016، بعد زيارة رونالدو وأسرته إلى مصر.
كما نشر رجل الأعمال صورة تجمعه بكاتيا وأسرتها ضمن الاحتفال بالانتصار الذي حققه رونالدو مع فريق ريال مدريد الإسباني في الأول من مايو 2017.
ونشر “أبو هشيمة” صورة جمعته برونالدو الاثنين بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم.
وزادت علاقة الصداقة التي جمعت أبو هشيمة ورونالدو، بالإضافة إلى ظهور اللاعب الشهير في إعلانات شركة حديد المصريين، من ظهور شائعات ارتباط أبو هشيمة وكاتيا.
بينما نفى مكتب رجل الأعمال المصري شائعة ارتباطه بكاتيا أفيرو، قائلًا إنه في حالة ارتباط أبو هشيمة سيُعلن ذلك بصورة رسمية، بحسب ما ذكر موقع ليالينا.
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