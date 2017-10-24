عادت قضية خطوبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من “كاتيا أفيرو” شقيقة لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، للتداول في الاعلام البرتغالي مجدداً، حيث أعادت الصحف نشر صورة نشرتها كاتيا منذ أشهر في حسابها على إنستجرام لذبلة وخاتم مرصع بالألماس من ماركة “بلغاري”.

Completely In love for those rings …. 😍🌺#bvlgariring #❤️🎶#realmenteincrivel #katiaaveiroontour #maisumamoedamaisumavoltinha #deusébom #deusnocomando🙏 A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Aug 4, 2017 at 12:58pm PDT

كما نشرت كاتيا صورة لخاتم خطبة من الألماس على حسابها، وكتبت: “أكره المجوهرات وأحب الحب، ولكن هذا يروقني كثيرًا”.

وجمع أول لقاء بين أبو هشيمة وكاتيا في نوفمبر 2016، بعد زيارة رونالدو وأسرته إلى مصر.

كما نشر رجل الأعمال صورة تجمعه بكاتيا وأسرتها ضمن الاحتفال بالانتصار الذي حققه رونالدو مع فريق ريال مدريد الإسباني في الأول من مايو 2017.

Pleasure to meet up with you and your family my dear friend 👌@Cristiano @Doloresaveiroofficial @elma_oficial @katiaaveirooficial #abouhashima #summer #ibiza #vacation A post shared by Ahmed Abou Hashima (@ahmedabohashima) on Jul 8, 2017 at 12:14pm PDT

ونشر “أبو هشيمة” صورة جمعته برونالدو الاثنين بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم.

Congratulations Dear Cristiano for winning the 2017 Best FIFA Men’s Player Award …A well deserved one #abouhashima #cr7 #FIFA @cristiano A post shared by Ahmed Abou Hashima (@ahmedabohashima) on Oct 23, 2017 at 1:29pm PDT

وزادت علاقة الصداقة التي جمعت أبو هشيمة ورونالدو، بالإضافة إلى ظهور اللاعب الشهير في إعلانات شركة حديد المصريين، من ظهور شائعات ارتباط أبو هشيمة وكاتيا.

بينما نفى مكتب رجل الأعمال المصري شائعة ارتباطه بكاتيا أفيرو، قائلًا إنه في حالة ارتباط أبو هشيمة سيُعلن ذلك بصورة رسمية، بحسب ما ذكر موقع ليالينا.