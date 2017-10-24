شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان هجوما عنيفا على الكاتب الأردني يوسف علاونة بعد ظهوره المفاجئ مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مؤكدا بأن هجوم “علاونة” على قطر كان بفعل المال السياسي الذي تستخدمه “أبو ظبي” لشراء ذمم الكتاب والإعلاميين.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة “علاونة” برفقة محمد بن زايد: ” صورة عن الف كلمة : هذا اللقاء بين محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي مع المدعو يوسف علاونة تعبر عن توظيف المالي السياسي الإماراتي ضد #قطر #الخليج”.

صورة عن الف كلمة : هذا اللقاء بين محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي مع المدعو يوسف علاونة تعبر عن توظيف المالي السياسي الإماراتي ضد #قطر #الخليج pic.twitter.com/HjMV7EP0Lp — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” هذه الصورة تؤكد صحة ما قلته قبل أشهر من ان الازمة الخليجية كشفت عن كتاب مخابرات وسفارات من بينهم هذا المدعو يوسف علاونة ضد قطر #الخليج”.

هذه الصورة تؤكد صحة ما قلته قبل أشهر من ان الازمة الخليجية كشفت عن كتاب مخابرات وسفارات من بينهم هذا المدعو يوسف علاونة ضد قطر #الخليج pic.twitter.com/UoaQdys2Vq — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

وتابع “ريان” قائلا: ” كتاب المخابرات الإمارتية عبد الرحمن الراشد وعبد العزيز الخميس ويوسف علاونة ضد قطر ،لكنهم سيفشلون لان الله حق ، والايام بيننا #الخليج”.

كتاب المخابرات الإمارتية عبد الرحمن الراشد وعبد العزيز الخميس ويوسف علاونة ضد قطر ،لكنهم سيفشلون لان الله حق ، والايام بيننا #الخليج pic.twitter.com/PmmVq3nElE — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

وأوضح الإعلامي جمال ريان بأنه ” سبق ووجه المدعو يوسف علاونة رسالة شكوى ضدي للأمير تميم حفظه الله ، بتحريض من محمد بن زايد، لا ألومه، فهو يجهل حرية التعبير عن الرأي في #قطر”.

سبق ووجه المدعو يوسف علاونة رسالة شكوى ضدي للأمير تميم حفظه الله ، بتحريض من محمد بن زايد، لا ألومه، فهو يجهل حرية التعبير عن الرأي في #قطر — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

وأكد على أن ” المال السياسي السعودي والإماراتي ينفق بالملايين امريكيا وعربيا لهدم الحق القطري ومن يقف الى جانب الحق ،لكنه سيذهب سدى، لان الله حق #الخليج”.

المال السياسي السعودي والإماراتي ينفق بالملايين امريكيا وعربيا لهدم الحق القطري ومن يقف الى جانب الحق ،لكنه سيذهب سدى،لان الله حق #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

جاء ذلك في وقت كشف فيه حساب “مجتهد الإمارات” عن اجتماع القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان بالكاتب الأردني يوسف علاونة سرا.

وقال مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” يوسف علاونة التقى دحلان سرا لماذا يخفي هذه الحقيقة عن جمهوره؟ الرجل تم عمل غسيل مخ له بالمال و الأيام القادمة ترقبوا مواقف سياسية ساخنة له”.

يوسف علاونة التقى دحلان سرا

لماذا يخفي هذه الحقيقة عن جمهوره؟

الرجل تم عمل غسيل مخ له بالمال

و الأيام القادمة ترقبوا مواقف سياسية ساخنة له. pic.twitter.com/OCgIpxi5Qd — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 23, 2017

يشار إلى ان الكاتب الأردني يوسف علاونة قد خصص العديد من الفيديوهات عبر قناته على موقع “يوتيوب” خلال الفترة الاخيرة للهجوم على قطر والدفاع عن السعودية والإمارات ودول الحصار كاملة، بعد أن كان من أشد المهاجمين للمملكة العربية السعودية.