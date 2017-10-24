شن  الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”  هجوما عنيفا على الكاتب الأردني بعد ظهوره المفاجئ مع ولي عهد محمد بن زايد، مؤكدا بأن “علاونة” على كان بفعل المال السياسي الذي تستخدمه “” لشراء ذمم الكتاب والإعلاميين.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة “علاونة” برفقة محمد بن زايد: ” صورة عن الف كلمة : هذا اللقاء بين محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي مع المدعو يوسف علاونة تعبر عن توظيف المالي السياسي الإماراتي ضد #قطر #الخليج”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” هذه الصورة تؤكد صحة ما قلته قبل أشهر من ان الازمة الخليجية كشفت عن كتاب مخابرات وسفارات من بينهم هذا المدعو يوسف علاونة ضد قطر #الخليج”.

 

وتابع “ريان” قائلا: ” كتاب المخابرات الإمارتية عبد الرحمن الراشد وعبد العزيز الخميس ويوسف علاونة ضد قطر ،لكنهم سيفشلون لان الله حق ، والايام بيننا #الخليج”.

 

وأوضح الإعلامي جمال ريان بأنه ” سبق ووجه المدعو يوسف علاونة رسالة شكوى ضدي للأمير تميم حفظه الله ، بتحريض من محمد بن زايد، لا ألومه، فهو يجهل حرية التعبير عن الرأي في #قطر”.

وأكد على أن ” المال السياسي السعودي والإماراتي ينفق بالملايين امريكيا وعربيا لهدم الحق القطري ومن يقف الى جانب الحق ،لكنه سيذهب سدى، لان الله حق #الخليج”.

 

جاء ذلك في وقت كشف فيه حساب “ الإمارات” عن اجتماع القيادي الفلسطيني الهارب بالكاتب الأردني يوسف علاونة سرا.

 

وقال مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” يوسف علاونة التقى دحلان سرا لماذا يخفي هذه الحقيقة عن جمهوره؟ الرجل تم عمل غسيل مخ له بالمال و الأيام القادمة ترقبوا مواقف سياسية ساخنة له”.

 

يشار إلى ان الكاتب الأردني يوسف علاونة قد خصص العديد من الفيديوهات عبر قناته على موقع “يوتيوب” خلال الفترة الاخيرة للهجوم على قطر والدفاع عن والإمارات ودول الحصار كاملة، بعد أن كان من أشد المهاجمين للمملكة العربية .