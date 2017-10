تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة للأمير السعودي ورئيس الاستخبارات السابق، تركي الفيصل خلال اجتماعه مع رئس الموساد السابق إفرايم هيلفي خلال ندوة بمعهد دراسات الامن القومي في نيويورك.

ووفقا للصورة، يظهر الأمير السعودي وهو يتحدث في الندوة وعن يمينه رئيس الموساد السابق، وعن يسار العلم الإسرائيلي.

من جانبه، قال معهد دراسات الامن القومي في تدوينة له عبر حسابه بتويتر معلقا على الامر: “”يحدث الآن: الأمير تركي الفيصل يتحدث للمرة الأولى من كنيس يهودي في أمريكا”.

Happening now: Prince Turki al Faisal speaks for the first time in an American synagogue @EmanuEl_NYC #MESecurity4m pic.twitter.com/GQQzoh8fFP

