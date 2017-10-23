فاز مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بجائزة أفضل مدرب في العالم، خلال الحفل السنوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، متفوّقاً على الثنائي “ماسيمليانو أليجري”، مدرب يوفنتوس الإيطالي، و”أنطونيو كونتي” مدرب تشيلسي الإنجليزي.

وأعرب “زيدان” عن سعادته البالغة بفوزه بالجائزة وقال أمام الحضور: “لغتي الإنجليزية ليست جيدة لذلك دعوني أتحدث بالفرنسية”، ثم صرح قائلاً: “هذه الجائزة تعني الكثير لي.. الفوز بها أمام كل هؤلاء الأساطير في كرة القدم شيء رائع للغاية”.



وتابع: “الجائزة مهمة بالنسبة لي ولكني أود أن أتقدم بالشكر لكل عالم كرة القدم وخاصة المدربين واللاعبين.. أتوجه بشكر خاص أيضاً إلى أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليجرى اللذين احترمهما جداً”.



وقال: “أود أيضاً أن أتوجه برسالة خاصة لزوجتي لأنى أحبها كثيرا لأنها وقفت بجانبي.. وأتوجه بالشكر أيضاً لريال مدريد لأنه منحني الفرصة لتدريب هؤلاء اللاعبين الكبار مثل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومارسيلو وتوني كروس وغيرهم”.

وأقيم الحفل في مسرح “لندن بلاديوم” بالعاصمة البريطانية “لندن”.

يُشار إلى أن زين الدين زيدان، قاد فريق ريال مدريد للفوز بـ 4 ألقاب خلال العام الجاري هي الدورى الإسباني “الليجا”، والسوبر الإسباني ودورى أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.