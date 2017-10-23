تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو طريف، يظهر وقوع مذيع قناة “اليمن” الرسمية في حرج شديد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المذيع وهو يتلقى الاتصالات الواردة على البرنامج ليفاجأ بشخص يطالبه بالبدلة التي يرتديها، مدعيا أنه قام بتسليفها له.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت ملامح الارتباك الواضحة على المذيع، الذي حاول التمويه على الامر والإشارة لقطع الاتصال، في حين أصر المتصل على التأكيد بأنه يسمعه ويريد البدلة التي سلفه إياها لرغبته في حضور فرح.