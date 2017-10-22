نشر موقع “شؤون عربية” موقع فيديو يكشف أسرارا جديدة تنشر لأول مرة حول مجزرة الواحات التي تعرضت لها قوات الشرطة المصرية وراح ضحيتها أكثر من 58 ضابطا ومجندا من قوات الشرطة والامن الوطني.
ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح بأن قوات الشرطة انتقلت من القاهرة والجيزة وقطعت ما يقارب 150 كيلو على طريق الواحات حتى دخلت “الوديان” بمسافة 40 كيلو متر تقريبا حتى وصلت إلى موقع المجزرة “وادي الحيتان” المعروف بانخفاضه، مع وجود جبل مرتفع مطل عليه كان موقع الجماعة المسلحة التي نفذت العملية.
وأكد الفيديو وجود اختراق للقوة المنفذة للعملية، مشيرا لاعتراف مساعد وزير الداخلية اللواء محمد صادق، الذي تحدث عن وجود شخص تم القبض عليه واعطى معلومات عن مكان المجموعة الإرهابية، وهو من كان يرشد القوات من اجل الوصول للمجموعة المسلحة.
وأشار الفيديو إلى احتمالية أن يكون المرشد قد تعمد تضليل القوات ولم يخبرهم بطبيعة المنطقة المقبلين عليها، وأوقعهم في الكمين متعمدا.
ولفت الفيديو إلى أن القوات التي ذهبت لتنفيذ عملية القبض على المسلحين تنتمي للعمليات الخاصة العالية التدريب والتسليح، بالإضافة لضباط أمن وطني الملمين بجميع المعلومات، فإن جميع هذه العوامل تدل على نجاح العملية، إلا أن العشوائية في التحرك أدت لوقوع هذه المجزرة.
وأشار الفيديو، إلى ان المرشد أبلغ الجهات الامنية بأنه تم إرسال “حلل محشي” للمجموعة المسلحة منذ ثلاثة أيام من محافظة القليوبية.
4 تعليقات علي ““شاهد”: “غزوة المحشي” وأسرار جديدة عن #هجوم_الواحات الأخيرة”
ثلاثة بغال مسنة تتوسط عير حمير
ان صحيفتكم تابعة لقطر فهذا الموضوع بات لا يخفى على أحد، و إنكم سميتم المجزرة بغزوة المحشي مستهزئين بأرواح العشرات ، و سميتم المجموعة الإرهابية بالمجموعة المسلحة فقط ، يعني أنكم و كما يقال عنكم و عن قطر ، داعمين للإرهاب و السوسة التي تنخر في الأمة العربية لصالح العدو ، و أنكم هالكون لا محالة و ستذهبوا الى مزبلة التاريخ بإذن القاهر العادل الجبار
هذا الموضوع …موضوع مذبحة الشرطه …حققوا مع السيسي المجرم اولا وزبانيته من الخونه العسكر الذين منذ سبعين سنه وهم يقومون بافتعال المشاكل والجرائم بحق الشباب المصري لا لشيء الا لاشغال الشعب المصري والهائه عن جرائمهم ليبقوا فقط في السلطه لتنفيذ اوامر اسيادهم من اليهود والنصارى وليبقى الشعب المصري في شغل شاغل عن قضايا نفسه اولا وعن قضايا الامه بشكل عام …اليس بطل العروبه ابن الحاجه صوفي اليهوديه جمال عبد الخاسر ورط الامه المصريه في حروب راح ضحيتها من الشباب المصري اكثر من ..150..الف شاب في حروب مفتعله في اليمن وحزيران وغيرها ثم جاء الخائن السادات واهلك الجيش الثالث في صحراء سيناء في حربه الفاشله وسماها انتصارات اكتوبر .. و الخسيس يقتل الشعب المصري والحيش المصري في سيناء وفي ليبيا وفي سوريا للحفاظ على حفتر وبشار وشعبهما يقاتلانهما للتخلص من جرائمما …ياامة بكت من غبائها الامم …
للاسف نحن لانعترف بالهزيمة ابدا والحكومة تحمل فشلها الذريع المرشد. اين المروحيات مع العلم هؤلاء متحسنين خارج المدن اين كامرات المراقبة اين التحطيط لك الله يامصر