ألقت السلطات بدولة البحرين القبض على نجم الخليج وحارس المنتخب البحريني السابق “حمود سلطان” بتهمة التعاطف مع #قطر، وذلك وفقا لما نقله عبد الرحمن القحطاني مساعد رئيس التحرير بصحيفة “الوطن القطرية”.

وأكد “القحطاني” في تغريدة له عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن) خبر القبض على “سلطان” قائلا”سلطات البحرينة تلقي القبض على حمود سلطان المحلل الرياضي في قنوات الدوري والكاس بسبب التعاطف مع #قطر !”

السلطات البحرينة تلقي القبض على حمود سلطان المحلل الرياضي في قنوات الدوري والكاس بسبب التعاطف مع #قطر ! pic.twitter.com/0Iw8Ou6396 — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) October 22, 2017

وكان ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” ، قد تداولوا قبل أيام مقطع فيديو لنجم الخليج وحارس المنتخب البحريني السابق، حمود سلطان وهو يشيد بقطر ويثني على حكومتها وشعبها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “سلطان” عن قطر واهلها، قائلا: “أشهد أنكم ما تفرقون بين قطري وغير”، مضيفا: “استقبلتونا واحترمونا”.

وأكد قائلا: “بالنسبة لي انا مستحيل اتكلم على قطر لأني ما شفت منها إلا كل الخير..الاحترام والتقدير”.

يأتي ذلك في وقت قطعت فيه البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ اندلاع الازمة في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت عقوبات مشددة على كل من يشيد بقطر عبر أي وسيلة إعلامية او على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى ان حمود سلطان من مواليد 1956، وهو من أفضل حراس المرمى في البحرين، وقد توج في عام 1994 كأفضل حارس في قارة آسيا، وهو يعد من أكثر اللاعبين مشاركة في كأس الخليج، حيث شارك منذ الدورة الرابعة وحتى الثانية عشر.

وقد حصل على جائزة أفضل حارس في دورات كأس الخليج 1976 وكأس الخليج 1990. ولعب حمود سلطان مع نادي المحرق البحريني.

وقد كان حمود سلطان ثاني لاعب في العالم يلعب لشعار فريقه لمدة أطول لمصلحة نادي المحرق البحريني 24 سنه. ويعمل حمود سلطان محللا رياضيا.