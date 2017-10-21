النقيب عمرو صلاح مدرب أحمد عز في فيلم الخلية من بين قلتى حادثة الواحات

قتل مدرب الفنان المصري أحمد عز في فيلم “الخلية”، في هجوم الواحات الذي وقع مساء الجمعة، وأدّى لمقتل 16 من عناصر الامن المصريّ بحسب الإعلان الرسميّ من قِبَل وزارة الداخلية المصرية

وأُعلن عن مقتل النقيب عمرو صلاح من قطاع العمليات الخاصة في حادث الواحات، والذي كان شارك في فيلم “الخلية”، إذ درب أبطال العمل ومنهم أحمد عز على فنون القتال واستخدام السلاح، وارتداء ملابس الشرطة بطريقة مناسبة.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان مساء السبت مقتل 16 من قوات الشرطة بينهم 11 ضابطا في اشتباكات وقعت الجمعة في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، في حين تواصل القوات البحث عن ضابط مفقود، بحسب البيان.

وجاء بيان الداخلية بعدما أوردت تقارير صحفية أعدادا أكبر لقتلى قوات الأمن بلغت حوالي 55 قتيلا، في حين قالت مصادر للجزيرة إن المسلحين يحتجزون رهائن من الشرطة بينهم ضباط.