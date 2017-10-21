كشف “مجتهد الإمارات” بأن سارة الأميري، وزيرة العلوم المتقدمة الإماراتية والمسؤولة عن عمليات البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية والتي عينها قبل أيام حاكم دبي محمد بن راشد، هي إيرانية الأصل.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ناقلا احتفالات الصحافة الإيرانية بتعيينها:” الصحافة الإيرانية تحتفل بتعين أول وزيرة من أصول إيرانية وهي “الشريفة” #ساره_الأميري عمرها (30 عام) مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة”.

الصحافة الإيرانية تحتفل بتعين أول وزيرة من أصول إيرانية وهي "الشريفة"😃 #ساره_الأميري عمرها (30 عام) مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة pic.twitter.com/7TDexnuabB — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 21, 2017

وتساءل في تغريدة اخرى قائلا: ” كيف نريد تحرير جزرنا المحتلة من إيران ونحن نعين الايرانية”سارة أميري”وزيرة للعلوم المتقدمة؟ هل عجزت بلادنا عن وضع مواطنةإماراتية بدلا عنها؟”.

كيف نريد تحرير جزرنا المحتلة من إيران ونحن نعين الايرانية"سارة أميري"وزيرة للعلوم المتقدمة؟

هل عجزت بلادنا عن وضع مواطنةإماراتية بدلا عنها؟ pic.twitter.com/7MHTFWrV1p — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 21, 2017

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، قد اعلن الخميس 19 تشرين اول/أكتوبر الحالي، عن تفاصيل التعديل الوزارة الجديد، والذي تضمن عدة مفاجآت أبرزها تعيين وزير لتوطين الوظائف وذلك لأول مرة.

وقال بن راشد، في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع”تويتر”، إن التعديل الوزاري يشمل تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ووزيرة دولة لملف العلوم المتقدمة، ووزيرة دولة لملف الأمن الغذائي.

ووفقا لما اعلنه “ابن راشد”، فإنه وقع الاختيار على سارة الأميري، 30 عاما، لتكون وزيرة للدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وتشمل مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية، كما تتولى مسؤولية مجلس علماء الإمارات، وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ، مؤكدا: “ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات”.