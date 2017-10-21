كشف “مجتهد الإمارات” بأن سارة الأميري، وزيرة العلوم المتقدمة الإماراتية والمسؤولة عن عمليات البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية والتي عينها قبل أيام حاكم دبي محمد بن راشد، هي إيرانية الأصل.
وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ناقلا احتفالات الصحافة الإيرانية بتعيينها:” الصحافة الإيرانية تحتفل بتعين أول وزيرة من أصول إيرانية وهي “الشريفة” #ساره_الأميري عمرها (30 عام) مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة”.
الصحافة الإيرانية تحتفل بتعين أول وزيرة من أصول إيرانية وهي "الشريفة"😃 #ساره_الأميري عمرها (30 عام) مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة pic.twitter.com/7TDexnuabB
— مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 21, 2017
وتساءل في تغريدة اخرى قائلا: ” كيف نريد تحرير جزرنا المحتلة من إيران ونحن نعين الايرانية”سارة أميري”وزيرة للعلوم المتقدمة؟ هل عجزت بلادنا عن وضع مواطنةإماراتية بدلا عنها؟”.
كيف نريد تحرير جزرنا المحتلة من إيران ونحن نعين الايرانية"سارة أميري"وزيرة للعلوم المتقدمة؟
هل عجزت بلادنا عن وضع مواطنةإماراتية بدلا عنها؟ pic.twitter.com/7MHTFWrV1p
— مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 21, 2017
وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، قد اعلن الخميس 19 تشرين اول/أكتوبر الحالي، عن تفاصيل التعديل الوزارة الجديد، والذي تضمن عدة مفاجآت أبرزها تعيين وزير لتوطين الوظائف وذلك لأول مرة.
وقال بن راشد، في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع”تويتر”، إن التعديل الوزاري يشمل تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ووزيرة دولة لملف العلوم المتقدمة، ووزيرة دولة لملف الأمن الغذائي.
ووفقا لما اعلنه “ابن راشد”، فإنه وقع الاختيار على سارة الأميري، 30 عاما، لتكون وزيرة للدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وتشمل مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية، كما تتولى مسؤولية مجلس علماء الإمارات، وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ، مؤكدا: “ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات”.
4 تعليقات علي “سترأس مجلس علماء الإمارات.. الإعلام الإيراني يحتفي بوصول أول إيرانية لمنصب وزير في الإمارات”
أي وزارة..وأي علوم.وأي تقدم ..وأي مجلس العلماء في دويلة يمتهن حكامها ومسؤوليها الدعارة والجنس على غرار مالكي المواخير وبيوت الدعارة..أي علم وعلماء في دويلة تزرع الشر والدمار والخراب في كل الوطن العربي وفي أكثر من دولة في القارات الخمس…
أنفها معقوف مثل أنوف أشقاءها اليهود………………
ما الغريب في ذلك ؟ أليس مهدي التاجر ايراني ؟ ألم يكن يضحك على والد حاكم دبي ! ويخدعه ويبيع له مواد وسلع فاسدة بأغلى الأثمان ! ويوعده ولا ينفذ له إلا ما يحقق له مصالحة وليس مصلحة دبي ولا حاكم دبي راشد بن سعيد ! وعندما قام محمد الفايد بالتعاون مع حاكم دبي وتحقيق المصالح المشتركة وعرفت دبي التطور على يد الفايد ماذا حدث ؟ أوغر التاجر أبناء الحاكم على الفايد فنهبوا بناية مركز التجارة الدولي الذي بناه الفايد مقابل استثماره بل وسرقوا في وضح في النهار مدخرات وبنايات وأراضي اشتراها الفايد ولم يمنح كما يدعي الحاكم الحالي فارس العرب ! ماذا تريدون من تعديلات وزارية متكررة ومسميات لوزارات تثير الضحك والسخرية وشخص يخدع نفسه بأنه يقوم بدور خارق ! أين حقوق الانسان ؟ أين الصناعات الحقيقية في هذه البلاد ؟ هي ملك للروس والصينيون والفرس والهنود والسعوديون والكويتيون والقطريون قبل الأزمة ! إذن لماذا الحديث عن عبقرية هذه البلاد ! لا قوة بشرية ولا مال ولا حتى فكر خلاق ! وهم في وهم ومنذ ازمة عام 2008م الاقتصادية وهذه الامارة يتردى حالها ومن سيء ولأسوأ ! وكل الفرقعات السياسية دعايات !
لس غريبا على بلد اكثر من تسعين بالمئه من شعبه ينحدر من اصول فارسيه وهندوسيه وبوذيه ..وحتى حكامه مشكوك في انسابهم ..وهم يحنون الى تلك الجذور فبنوا الحسينيات والكنائس والمعابد البوذيه والمحافل والكنس اليهوديه .. ويتعاملون بالربا والخنا والدعارة وكل مساؤي الاخلاق والعادات وكل القذارات التي تتنافى مع اخلاق جاهلية العرب فضلا عن مباديء واخلاق المسلمين وتطلبون منم ان يكونوا عربا ومسلمين وهم يتفلتون من كل اخلاق ومروؤات العرب والمسلمين …