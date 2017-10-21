تداول ناشطون بتويتر فيديو قديم للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن مع الإعلامي المقرب من “ابن سلمان” داود الشريان، أثبتوا من خلاله أن “التطبيل” والنفاق للحاكم كان سمة سائدة لدى حاشية الحاكم والسلطة طوال تاريخ آل سعود.

وكان “بن عبدالمحسن” في هذه الحلقة القديمة التي تداولها النشطاء مجددا، يروي قصة (لا يصدقها طفل حتى) عن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ضمن وصلات نفاقه للحاكم.

وذكر الأمير الشاعر خلال برنامج ” الثامنة” الذي يقدمه داود الشريان ويذاع على قنوات mbc حينها، أن الملك عبدالله لا يتصنع وهذه هي شخصيته الحقيقية ، ففي إحدى المرات كان يتحدث عن حادثة قديمة ، حيث قال أنه أحتاج للمال، فما كان له إلا أن يذهب إلى البنك ليرهن له منزله مقابل مبلغ مالي.

وأضاف: “حين ذهب الملك عبدالله في شبابه إلى البنك ليرهن منزله رفض البنك الرهن ، فهذه القصة تتعجب منها حين يذكرها ببساطته”.

أكبر كذبة في العصر الحديث:

(الملك عبدالله رهن بيته للبنك عشان ياخذ قرض) حتى الطبلة داود الشريان تغير وجهه من كبر الكذبة😂 pic.twitter.com/dMhSnk3Mbu — نحو الحرية (@hureyaksa) October 20, 2017

يشار إلى أن الإعلامي السعودي داود الشريان يعد الآن من أقرب الشخصيات لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، وأحد أذرعه الإعلامية التي تسوق له بقوة جنبا إلى جنب مع سعود القحطاني الشهير بـ”دليم”.