أثنى النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا على المنتخب المصري، بعد تأهله لخوض بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وقال “مارادونا”: “أدعو المنتخب المصري إلى التمتع بالبطولة، وأنا أعتبرهم فريق أبطال كبار، فالذهاب لكأس العالم هدف يتمناه الجميع”.

وتحدث ماردونا في مقطع مصور بثته قناة “on sport” عن لاعب فريق ليفربول الإيطالي النجم المصري محمد صلاح، ووصفه بأنه لاعب سريع وذكي، ويجيد اللعب برأسه وقدمه، ويعلم كيف يتحرك في الملعب، كما أنه يعرف كيف يتحرك ناحية اليمين أو اليسار.

وأضاف أن صلاح “تعلم هذه الأشياء في إيطاليا، لأنه يملك التكتيك الإيطالي ذاته”.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2/1، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويدين المنتخب المصري بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.