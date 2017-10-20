شهدت قرية “مونسة” التابعة لمركز “أشمون”، بمحافظة المنوفية بمصر، سيناريو جديد لمشهد على طريقة الفنان “محمد رمضان” فى مسلسل “الأسطورة”، والذي قام فيه بتعليم أحد المتعدين على زوجتة درسا بخلع ملابسه وإلباسه “قميص نوم”، وتلقينه “علقة ساخنة” حتى يكون عبرة لغيرة .

وتكرر نفس المشهد، بقيام أهالي القرية بإلباس “ا ن ف” 19 سنة، مقيم بقرية مونسة، قميص نوم، وتلقينه علقة ساخنة بالقرية بعد خلع ملابسه كاملة.

وأكد أحد شهود العيان، أن الواقعة تأتي على خلفية قيام الشاب باغتصاب “ا ر ع ق ” 18 سنة، وتصويرها أثناء الاغتصاب، في محاولة لإجبار أسرة الفتاة على الموافقة على زواجهما، وعندما رفضت أسرة الفتاة قام بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع”.

وأضاف، أن نشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” آثار حفيظة أسرة الفتاة، فقاموا بالذهاب إلى منزل الشاب، وتجريده من ملابسه، وإلباسه قميص نوم، والتجول به في القرية، بعد أن لقنوه علقة ساخنة.

فيما انتقلت قوات الشرطة إلى القرية، وتم القبض على الشاب وإيداعه مركز الشرطة، وجارى مباشرة التحقيقات لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

