وصفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، شعب سلطنة عُمان، بأنه “شعب راقٍ”، ونساءهُ “عظيمات”، وأنه بلد متحضّر لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء. حسبَ تعبيرها

وأحيت “بلقيس” يوم الأربعاء، حفلاً ضخماً في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة مسقط، بمناسبة يوم المرأة العُمانية.وقدمت عددًا من أغانيها المعروفة، خاصة من ألبومها الأخير “أراهنكم”.

اسمعوا هذا المقطع 😍 اخترته لكم من حفل #عمان @roh_muscat اتمنى يعجبكم 💕💕👍🏼 A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Oct 19, 2017 at 10:25am PDT

وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في يوم المرأة العُمانية، وعلقت على مشاركتها في حفل الأوبرا السلطانية: “السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في عُمان، وحفل دار الأوبرا السلطانية العُمانية هو من أهم حفلاتي إن لم يكن أهمها على الإطلاق”.

وتابعت: “القادم أقوى وأجمل، وللمرأة العُمانية أقول، كل يوم يومك، وليس اليوم فقط”.