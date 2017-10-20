وصفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، شعب سلطنة عُمان، بأنه “شعب راقٍ”، ونساءهُ “عظيمات”، وأنه بلد متحضّر لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء. حسبَ تعبيرها
وأحيت “بلقيس” يوم الأربعاء، حفلاً ضخماً في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة مسقط، بمناسبة يوم المرأة العُمانية.وقدمت عددًا من أغانيها المعروفة، خاصة من ألبومها الأخير “أراهنكم”.
وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في يوم المرأة العُمانية، وعلقت على مشاركتها في حفل الأوبرا السلطانية: “السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في عُمان، وحفل دار الأوبرا السلطانية العُمانية هو من أهم حفلاتي إن لم يكن أهمها على الإطلاق”.
وتابعت: “القادم أقوى وأجمل، وللمرأة العُمانية أقول، كل يوم يومك، وليس اليوم فقط”.
الْيوم تمضي سنة جديدة من عمري وادخل في اخرى جديدة 💕🌹 سعيدة بان ابدا عامي الجديد بإنجاز هام كالغناء في دار الاوبرا السلطانية #العمانية @roh_muscat سعيدة بكم وبجميع النعم التي أنعمها الله علي.. احمد الله على كل شيء وأشكر كل شخص فيكم على كلماته الطيبة وتمنياته القلبية الصادقة 💕💕 متفائلة بان القادم اجمل واكبر وأحلم بالأمومة وأتمنى ان يعطيني الله ويعطيكم 🌹💕 #بلقيس
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