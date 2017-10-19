أثار الانقلاب المفاجئ من قبل النظام السعودي على معن الصانع أحد اكبر رجال الأعمال في المملكة، حالة من الجدل بين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام السعودية المحلية، فإن القبض على “الصانع” جاء بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بزعم التهرب من العدالة وتنفيذ احكام قضائية صادرة منذ مدة.

هذا الأمر، دفع رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” إبى إطلاق هاشتاج بعنوان: #القبض_على_معن_الصانع، أثاروا من خلاله تساؤلات مشروعة حول السكوت عنه لهذه المدة، في حين استنكر بعضهم اقتحام قصره ونشر صور من داخله، في حين دعا آخرون تجار محافظة الشرقية للوقوف مع “الصانع” وإخراجه من عثرته.

وش الراي الحين بقصة معن الصانع وبعدين وين الحكومة السربوتة اعزكم الله مخلين العسكر يصورون بيته وينشرون — العاصمي (@a4j40ZRFZQAccCX) October 19, 2017

من الحين ودي اعرف مين كان واقف معه من امارة ومحكمة وكان يبعده من التنفيذ القضائي ذاك الوقت #القبض_علي_معن_الصانع — ZIAD ABDULRAHMAN (@ZEYAD_A) October 19, 2017

ي تجار الشرقيه أ قيلو عثره معن الصانع عزيز قومآ ذل الايام دواره — احمد سفر بن جامع (@ahmadsfar1960) October 19, 2017

السؤال الكبير من هو المسؤل الكبير في امارة الشرقيةالذي كان يحميه من #محكمة_التنفيذ ؟ لابد من ان هناك من كان يدعمه ستظهر الحقيقة #معن_الصانع — مباشر (@tasi2220) October 19, 2017

#القبض_علي_معن_الصانع

والله له اعمال خيرية توازي اعمال بابلو اسكوبار الخيرية .

دعواتي بان الله يوفقه ويقوم معه — ابو مسفر (@qvq69) October 19, 2017

#القبض_على_معن_الصاْنع

طيب واللي حرم الموظفين من العلاوة السنوية وعطاها ترامب وبنته والباقي سافر به لطنجة متى يقبض عليه — شيبة عرعر (@shebt_arar) October 19, 2017

وعلى النقيض، رأى مغردون آخرون بأن “الصانع” ليس إلا رجلا فاسدا وآكلا لحقوق الناس، مؤكدين بأنه لو تم استعادة 5% من الاموال التي استولى عليها الفاسدين لما تم فرض الضرائب على الشعب.

لو تمت استعادة %5 فقط من الأموال التي نهبها الفاسدون لما تم التعسف بفرض الضرائب على الشعب البسيط ..#شركة_المعجل #القبض_علي_معن_الصانع — Ben Souilah (@r_n0o0) October 19, 2017

#القبض_علي_معن_الصانع الله كبير يامعن

جاك وقت المحاسبة ..دعاء عيال القصيبي وصلت ابواب السماء — balqees Kalash (@Balqees_new) October 19, 2017

#القبض_على_معن_الصانع​

هذا القصر والاملاك من وين جت ؟؟والشعب يدور بيت صالح للسكن من الاسكان !! — دنيا (@Anood1440) October 19, 2017

لن يتجراء #معن_الصانع على نهب كل هذه المليارات بدون حمايه من شخص. قريبا" سنسمع خبره بعد ان اصبح الكل تحت القانون كائن من كان — 🇸🇦الوطن سعد🇸🇦 (@sweetnawal2009) October 19, 2017

عينه من اصحاب قصص الكفاح والبدء من الصفر .. غسيل تريليون دولار😂😂 #القبض_على_معن_الصانع — sam | 12 (@_sviii) October 19, 2017

عام ١٩٩٦ حاول أن يزج بي السجن ظلماًوعدواناً،دارت الأيام على الباغي،فاللهم لا شماته،ولكن للعظة والعبرة كي لاتظلموا أحدا #القبض_على_معن_الصانع pic.twitter.com/QAQE6VYbr3 — مذكراتي اللندنية (@nadeemo9999) October 19, 2017

وكانت صحيفة “سبق” السعودية، قد أفادت بأنه تم اعتقال رجل الأعمال (م.ص) بالفعل مع مسؤول كبير في إمارة المنطقة الشرقية كان على تواصل معه، مشيرة إلى أن التوقيف جاء “تنفيذًا لأمر قاضي التنفيذ بالحبس والقبض على رجل الأعمال، لوجود ضده مطالبات بمبالغ مالية ضخمة لغرماء عدة”.

وأوضحت الصحيفة أن “رجال الأمن عثروا على المتهم، مساء الأربعاء، مختبئا فوق سطح أحد الغرف المهجورة، وتم إيقافه لعرضه على قاضي التنفيذ، والنظر في التهم الموجهة له”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي مطلع قوله، إن “المتهم صدرت بحقه أحكام عدة واجبة التنفيذ، وسبق أن أحيلت إلى قاضي التنفيذ في مدينة الخبر، الذي استدعى المتهم للتنفيذ عليه.. ولعدم تجاوبه مع قاضي التنفيذ صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره إلى القاضي بعد أن استكملت الشرطة إجراءاتها النظامية، وأخذت الإذن الرسمي من النيابة العامة لدخول مقر إقامته والقبض عليه”.